C’est à un voyage fascinant entre l’Allemagne et les États-Unis, entre la grande histoire et la trajectoire familiale, que Hannah Nordhaus convie ses lecteurs en les amenant sur les traces de Julia Staab, le plus célèbre des fantômes américains, dont elle est l’arrière-arrière-petite-fille. Morte mystérieusement au temps du Far West, l’ancêtre hanterait une vieille maison de Santa Fe aujourd’hui transformée en hôtel de luxe. La romancière journaliste donne à sa quête de vérité, magnifiquement écrite, reposant sur une enquête solide et acharnée, les tonalités d’un récit d’aventures où se croisent la naissance du capitalisme américain, la fuite des juifs d’Europe, la conquête de l’Ouest, mais aussi une histoire familiale singulière, comme bien d’autres, extirpée ici de l’oubli.

Un fantôme américain ★★★★ Hannah Nordhaus, traduit de l’anglais par Sibylle Gimbert et Florent Georgesco, Plein jour, Paris, 2017, 386 pages