Minuit: premiers romans, Patrick Deville

À la faveur de couples désordonnés, d’histoires d’amour compliquées, de personnages fabulateurs aux noms improbables, de cavales transatlantiques et de fausses filatures, Patrick Deville a fait ses premières armes sur les traces de Beckett et d’Echenoz. Cordon-bleu, Longue vue, Le feu d’artifice, La femme parfaite et Ces deux-là, romans parus aux Éditions de Minuit entre 1987 et 2000, portent tous la marque de l’invention et d’une fantaisie mélancolique. Si l’auteur de Peste et choléra (Seuil, prix Femina 2012), écrivain au long cours, lecteur d’atlas et ancien diplomate né en 1957, a depuis changé d’éditeur et de manière, pratiquant aujourd’hui avec bonheur une forme de non-fiction littéraire plutôt unique dans le monde francophone, Minuit : premiers romans porte en germe toutes les lubies de ce styliste résolument hors norme.

Minuit: premiers romans ★★★ 1/2 Patrick Deville, Seuil, coll. «Points», Paris, 2017, 560 pages