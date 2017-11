Louis parmi… les prix littéraires

Les récompenses se suivent pour Louis parmi les spectres (La Pastèque), écrit par Fanny Britt et illustré par Isabelle Arsenault, et qui, après le prix Lux 2017, le prix Alvine-Belisle et une présence dans la sélection officielle d’Angoulême, vient de décrocher le Prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise, cuvée 2017. Le titre était en lice aux côtés de Comment je ne suis pas devenu moine, de Jean-Sébastien Bérubé (Futuropolis), et S’enfuir : récit d’un otage, de Guy Delisle (Dargaud). Ce prix est remis annuellement par l’ACBD qui regroupe 95 journalistes et critiques parlant régulièrement de bande dessinée dans les médias francophones européens et québécois.