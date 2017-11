Le Goncourt et le Renaudot attirent les regards sur les drames de l’histoire

Deux voix. Deux petites voix. C’est ce qui a manqué à Véronique Olmi et à son Bakhita (Albin Michel), oeuvre sensible et délicate remontant le fil d’une vie d’esclave, pour décrocher le Prix Goncourt, cuvée 2017. La prestigieuse instance de valorisation littéraire a été posée aujourd’hui, depuis un restaurant huppé de la capitale française, sur L’ordre du jour (Actes Sud) d’Éric Vuillard, roman politique et historique très court et à tendance dramaturgique qui fait entrer le lecteur dans les coulisses de l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne en 1938, l’Anschluss. Hasard des attributions des prix, le Renaudot 2017, prix décerné par des critiques littéraires, a été attribué lui aussi aujourd’hui à un autre récit à forte saveur historique : La disparition de Josef Mengele (Grasset), d’Olivier Guez, roman portant sur la deuxième vie d’un ancien médecin SS, dans l’après-guerre, mais surtout dans la complaisance de l’Argentine et du Brésil.

« Le prix Goncourt 2017 a été attribué à Éric Vuillard L’ordre du jour par 6 voix contre 4 voix à Véronique Olmi Bakhita », a indiqué plus tôt ce lundi, par l’entremise de son compte Twitter Marie Dabadie, secrétaire de l’Académie Goncourt. Bernard Pivot, président du jury a qualifié le lauréat de « petit livre fulgurant avec une formidable écriture sur la montée du nazisme ». Pour une rare fois, le vainqueur du Goncourt n’est pas une oeuvre fraîchement sortie de la dernière rentrée littéraire, L’ordre du jour ayant fait son apparition en mai dernier, juste à temps pour les lectures estivales.

Avec une histoire qui vient de loin, le roman d’Éric Vuillard semble pourtant encore être très proche en autopsiant cette mécanique qui a assuré l’ascension de la pensée radicale et délétère du nazisme dans les années 30. Loin des lignes habituelles des livres d’histoire, l’auteur le fait en passant par une galerie de personnage placé dans des instants décisifs, instants dont la trivialité leur a fait perdre l’importance qu’ils ont pourtant eue : une réunion secrète d’industriels cherchant au côté d’un jeune chancelier, Hitler pour le nommer, à défendre leur intérêt en dépit de la bonne marche du monde, la visite de Kurt Schuschnigg, chancelier Autrichien, à Berchtesgaden où il va marchander son pays pour conserver son pouvoir, un déjeuner à Londres où l’ambassadeur allemand à Londres Joachim von Ribbentrop, préfère parler tennis pendant que l’armée de son pays est en train de prendre le contrôle du territoire autrichien.

Situé dans l’avant-guerre, L’ordre du jour est dans une symétrie étonnante avec La disparition de Josef Mengele qui, lui, tente de comprendre dans l’après-guerre, comment l’argent et la corruption ont permis à un monstre de mener une existence paisible après l’horreur à laquelle il a participé. Le roman est le fruit d’une enquête fine menée par Olivier Guez pendant des années dans la mémoire d’une tragédie historique.

Depuis une semaine, il ne restait que quatre titres dans la course pour le Goncourt. Outre, Éric Vuillard et Véronique Olmi, Yannick Haenel et son Tiens ferme ta couronne (Gallimard) et Alice Zeniter (L’art de perdre, publié chez Flammarion) aspiraient également à cette reconnaissance qui ouvre, avec le Renaudot, la grande saison des prix littéraires.