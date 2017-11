Une ligne du temps du Québec sur le site Web de BAnQ

Depuis jeudi, les Québécois peuvent consulter une ligne de temps du Québec sur le portail de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. BAnQ a utilisé la technologie numérique pour mettre en ligne 300 capsules qui permettent de visiter l’histoire du Québec tout en explorant la collection de l’institution. On peut par exemple lire l’exemplaire du London Gazette qui raconte la capitulation de Montréal en 1760, lire des articles de journaux sur l’épidémie de choléra de 1832 ou sur la création d’Hydro-Québec en 1944. Ce premier segment de la ligne de temps documente l’histoire du Québec entre 1760 et 1945. La ligne complète devrait couvrir la période entre 1534 et 2000.

BAnQ tiendra également durant tout le week-end sa foire numérique, qui vise à faire connaître la collection numérisée de l’institution. En se rendant sur place, on pourra participer à diverses causeries sur les collections, emprunter un parcours éclair en réalité augmentée à travers l’histoire du Québec, en partant d’une carte dessinée par Champlain, ou encore se faire photographier sur une carte postale représentant une scène d’époque, dont celle de Marguerite Bourgeoys soignant un soldat scalpé… Responsable des services à distance de BAnQ, Maryse Trudeau constate une utilisation croissante des services numériques par les usagers de BAnQ. Ainsi, on a compté 1 175 000 prêts de livres numériques en 2015-2016, contre 800 000 l’année précédente. On a recensé six millions de consultations de la version numérique de la collection nationale et patrimoniale en 2015-2016, et 10,5 millions de consultations de ressources universelles, tels les encyclopédies et les dictionnaires.

À l’occasion de sa foire numérique, BAnQ veut faire connaître ses services de musique, de films et de revues en ligne, dont sa collection de National Geographic depuis 1888.