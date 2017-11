La mouvance fasciste aux portes du Québec

Les dérives politiques se confondent lorsqu’elles atteignent l’extrême. Qu’elles soient de droite ou de gauche, elles monopolisent les unes des journaux du monde : exécutions, prises d’otages, explosions, carnages et bains de sang sont devenus des événements presque quotidiens. L’horreur fait désormais partie de nos vies.

Sans surprise, c’est la consternation lorsqu’on découvre dans L’ombre des monastères deux cadavres mutilés près de Rimouski. Dans une mise en scène rituelle élaborée qui a tout d’une signature, les corps des deux jeunes victimes sont entourés de onze cartons arborant l’image d’un tomahawk.

Le détail frappe davantage quand on retrouve à Tourcoing d’abord, dans le nord de la France, puis à Bruxelles des scènes sacrificielles semblables. Autre point commun : chaque fois, les victimes sont des Arabes…

L’extrémisme populiste de droite a connu son apogée un peu partout en Europe au siècle dernier. Sous le régime de Vichy, où il a fait des ravages considérables, les miliciens de Joseph Darnand se sont montrés particulièrement odieux et zélés en exécutant les basses tâches des nazis. Or, c’est de cet homme, Darnand, de ses proches et de ses écrits que s’inspire un commando d’extrême droite imaginé par Jean-Louis Fleury, commando ayant juré d’éliminer la menace terroriste islamiste. Et visiblement, la double exécution de Rimouski fait partie du plan. Quand on se souvient de ce qui s’est passé à Québec il y a moins d’un an, cela donne froid dans le dos…

Aglaé Boisjoli — que l’on connaît depuis L’affaire Céline publié chez le même éditeur en 2015 — est sollicitée par ses anciens patrons de la SQ comme psychologue consultante dans cette affaire aux répercussions internationales. Elle accepte rapidement. En même temps qu’elle, le lecteur prend conscience de l’envergure du complot qui menace. Aglaé plonge dans le dossier avec détermination pour en ressortir au bout de son sang, à peine vivante, quelque part dans les caves d’un vieux couvent de Rivière-du-Loup.

Jean-Louis Fleury propose ici un ouvrage extrêmement fouillé. Le parallèle qu’il établit entre Darnand et ses complices et les dérives assassines du norvégien Anders Breivik et de ceux qui le portent aux nues est très pertinent. On apprend ici beaucoup de choses sur les disciples de Darnand, sur leur idéologie et sur ce qui semble motiver leur action prétendant s’inspirer de l’honneur et de grands personnages historiques médiévaux. Plusieurs découvriront pour la première fois l’impact majeur de cette mouvance fasciste sur le Québec de l’après-guerre et l’existence du réseau mis en place ici pour les accueillir.

On peut toutefois reprocher à Jean-Louis Fleury de se perdre dans les dédales de ce touffu dossier pour faire concorder la fiction avec les faits historiques. On eût souhaité plus d’Aglaé Boisjoli et plus d’action que de discours. N’empêche, le livre est réussi et donne surtout l’occasion de réfléchir sur un sujet fort préoccupant qui nous touche finalement plus qu’on ne le croyait.