Nominations au prix Marcel-Couture

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Les Éditions de l’Homme sont en nomination cette année pour le prix Marcel-Couture pour le livre Les Montréalais. Portrait d’une histoire, signé par le journaliste du Devoir Jean-François Nadeau. Ce prix « couronne, sans restriction de genre, un beau livre » pour son originalité et son audace éditoriale. Il est remis annuellement lors du Salon du livre de Montréal. Les éditeurs Parfum d’encre (pour Épatante patate de Véronique Leduc et Gaëtan Fabrice), La Pastèque (pour En voiture ! de Pascal Blanchet), La Bagnole (pour Même pas vrai de Larry Tremblay et Guillaume Perreault et Fred Petitchatminou de Christiane Duchesne et Marion Arbona) et du Passage (pour Éclats d’éternité, de Yung-Chien Lew) sont également dans la course.