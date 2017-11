Faire Salon avec l'auteure Sophie Bienvenu et plusieurs autres

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

La foule, les inconnus qui viennent vers vous, les lumières vives et le tapis qui « donne des démangeaisons ». Quand on a le syndrome d’Asperger, comme Sophie Bienvenu, être grande invitée du 40e Salon du livre de Montréal, « c’est de la torture », a indiqué l’auteure d’Autour d’elle (Cheval d’août) en conférence de presse mardi. À 15 jours de l’ouverture des portes de ce Salon, le 15 novembre, les organisateurs ont dévoilé la liste des invités d’honneur de l’événement. Outre Sophie Bienvenu, les romancières Louise Penny, Andrée A. Michaud, le journaliste du Devoir Jean-François Nadeau, Éric Plamondon, Fanny Britt, Aude Seigne, Felwine Sarr, Rose-Line Brasset et Josée Bisaillon vont également jouer cette année le rôle d’ambassadeurs du monde du livre, lors de cette grande foire commerciale placée sous le signe de la lecture.