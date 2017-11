Fin de chapitre pour la librairie T. Westcott, qui doit fermer

Sans bail depuis un an sur le boulevard Saint-Laurent, le commerce d’occasion de Terry Westcott commence à être vidé.

Boulevard Saint-Laurent, au nord de la rue Duluth, un chapitre se termine avec la fermeture imminente de la bouquinerie anglophone T. Westcott Books, réputée et chaotique caverne littéraire, vieille d’un quart de siècle.

Jadis en affaires rue Sainte-Catherine, près de l’ancien Forum, Terry Westcott a posé ses livres sur la Main en 2010. Si l’aventure prend fin, c’est moins pour des raisons de santé de son propriétaire — à 74 ans, M. Westcott dit bien se porter — que financières.

Négoce peu lucratif, la T. Westcott bénéficiait d’un loyer à prix d’ami, à 60 % de la norme. L’aubaine lui aurait permis d’économiser 35 000 $. En juin, fatigué de jouer les bons samaritains, le propriétaire de l’immeuble a avisé le libraire qu’il devrait partir en octobre. Une friperie prendra le relais en février.

« Il avait signé un bail pour six ans. Après la première année, il ne pouvait plus [en] payer la totalité, dit Ali Farasat. Je lui ai donné des réductions de loyer pour qu’il reste. Je trouvais important qu’il y ait une librairie. Mais je ne peux plus l’assumer. »

Sans bail depuis un an, le commerce d’occasion commence à être vidé. Un peu brutalement, selon ce qui a circulé sur les réseaux sociaux : 1000 livres auraient été jetés. M. Farasat reconnaît avoir eu besoin de libérer un mur. L’entreprise mandatée pour le faire lui avait cependant promis que les deux tiers des livres seraient donnés, le reste recyclé.

Terry Westcott évalue son fonds de commerce à 20 000 documents. Il attend la visite d’écoles cette semaine. « Je n’ai aucune idée du nombre de livres qui partiront », dit-il.

Souhaitant continuer cinq ans, M. Westcott cherche un local, de préférence dans le même quartier, mais n’a rien en vue pour le moment.