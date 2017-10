En route pour le Goncourt 2017

28 octobre 2017

Au seuil de la saison des prix littéraires. Le 6 novembre, le prestigieux prix Goncourt va être décerné à l’un des huit romans toujours dans la course. De Véronique Olmi à Alexis Ragougneau, de Monica Sabolo à Éric Vuillard, Le Devoir vous propose de partir à la rencontre des aspirants à la couronne, mais vous invite aussi à replonger dans nos critiques des livres d’Alice Zéniter, François-Henri Désérable, Olivier Guez et Yannick Haenel publiées plus tôt cet automne.

L’art de perdre, Alice Zeniter (Flammarion)



Naïma est une jeune Française bien de son temps, née d’un père Algérien et d’une mère Française, et qui, dans une France frappée par des attentats, se retrouve entre deux feux identitaires. Elle travaille aussi dans une galerie d’art où la recherche de dessins produits par un grand personnage de l’Indépendance de l’Algérie va l’amener à plonger dans ses racines pour mieux appréhender ses ancrages. Entre l’Algérie et la France, entre les années 1930 et aujourd’hui, ce roman dévoile une fresque remarquable qui s’interroge sur le poids de l’histoire des autres dans les identités façonnées par l’immigration et par l’exil.

Un certain M. Piekielny, François-Henri Désérable (Gallimard)

★★★★



La littérature recèle-t-elle une vérité qui transcende l’existence ou bien n’est-elle qu’un jeu, une manipulation amusée où le réel est fardé, tronqué et soumis aux besoins de l’œuvre ? Avec son second roman, François-Henri Désérable prend plaisir à offrir une réponse ambiguë dans un récit qui patine entre réel et fiction, sans dévoiler ses secrets. Qui était Piekielny, personnage de La promesse de l’aube, présenté comme une « souris triste », un petit homme « à la barbiche roussie par le tabac » ? L’obsession poursuit le narrateur de cette biographie déguisée de Romain Gary, roman déconstruit qui rappelle, par sa structure, la trilogie 1984 d’Éric Plamondon.

Tiens ferme ta couronne, Yannick Haenel (Gallimard)

★★★ 1/2



Écrivain, sociophobe de 49 ans, s’accrochant à ses bouteilles d’alcool et au scénario de 700 pages qu’il a consacré à l’auteur de Moby Dick, Herman Melville, Jean Deichel dérive dans l’appartement parisien dont il est sur le point d’être expulsé. Après Cercle (2007, prix Décembre) et Les renards pâles (2013), Yannick Haenel répond à l’appel frénétique de la liberté et recourt au même narrateur dans son septième roman. Itinéraire rocambolesque semé d’indices, entre la comédie sérieuse et l’exercice pour érudits, ce récit possède de multiples couches. Il pose un regard sans complaisance sur les États-Unis d’hier et d’aujourd’hui, pays réel envisagé à travers les regards de Melville, de Kafka ou de Cimino.



La disparition de Josef Mengele, Olivier Guez (Grasset)

★★★ 1/2



En février 1979, un vieux moustachu se noie sur une plage du Sud-Est brésilien, alors que sa tête était mise à prix pour 3,4 millions de dollars américains. Vite enterré sous le nom de Wolfgang Gerhard, son cadavre sera exhumé en 1985, mettant fin à une traque internationale qui aura duré 40 ans. En s’inspirant du parcours à obstacles de Josef Mengele en Amérique du Sud, officier SS, « employé modèle des usines de la mort », médecin et « ingénieur de la race aryenne », Olivier Guez cède à son tour à la vogue de l’exofiction pour nous donner ce deuxième roman. C’est cette histoire noire et invisible, un récit linéaire et un peu clinique.