Essai: «Spirale» récompense Emmanuelle Walter

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Le prix Spirale-Eva-Le-Grand a été remis jeudi à l’auteure Emmanuelle Walter pour son essai Le centre du monde. Une virée en Eeyou Istchee Baie-James avec Romeo Saganash, publié chez Lux Éditeur. Le magazine Spirale, dédié aux arts, aux lettres et aux sciences humaines, a souligné « la très grande pertinence de cet essai-reportage qui ne concède rien à la littérature et au pouvoir du récit ». L’ouvrage propose le récit « juste et passionnant » d’une virée en pick-up dans le nord du Québec avec le politicien cri.