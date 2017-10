Jacques Goldstyn honoré par les bibliothécaires

Pour une deuxième année de suite, Jacques Goldstyn remporte le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, doté d’une bourse de 5000 $. Ce nouvel honneur pour le dessinateur des Débrouillards lui est accordé pour l’album Azadah (La Pastèque). Composé de cinq bibliothécaires, le jury a été charmé par ce « récit percutant, lumineux et bouleversant », campé en Afghanistan. Azadah s’appuie sur un travail à l’aquarelle pour aborder les droits des enfants et des thèmes comme la perte et l’espoir. La 13e édition de ce prix mettait en lice quatre autres finalistes, auxquels on a remis une bourse de 500 $.