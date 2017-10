La vie rêvée de Franck Bélair, Maxime Houde

Dans la vraie vie comme dans les romans noirs, les gangsters ont tendance à tomber par vagues… encore plus lorsque des sous-fifres se permettent de dénoncer les gros joueurs. C’est ce qui arrive à Franck Bélair, petit propriétaire de club dans le bar ouvert qu’était Montréal à la fin de la dernière Grande Guerre, quand il croit pouvoir se libérer de l’emprise du crime organisé. Dans ce grand clin d’oeil aux films noirs américains de l’après-guerre situé tout juste avant l’arrivée du tandem Pacifique Plante-Jean Drapeau, Maxime Houde trace un portrait plutôt réussi du milieu montréalais et de la misère ordinaire dans laquelle tout le monde est plongé à la suite de « l’effort de guerre ». Originaire du Faubourg à m’lasse, Bélair — aucun lien de parenté — est un truand ordinaire sans envergure. Macho comme tout le monde, il cogne plus facilement qu’il ne réfléchit et le remord ne l’empêche surtout pas de tripoter ses employées : son sort était scellé d’avance. Mais l’exercice est bien mené.

La vie rêvée de Franck Bélair ★★★ 1/2 Maxime Houde Alire/Noir Lévis 2017, 306 pages