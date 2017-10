Récemment orpheline et séparée du cinéaste Jacques Audiard (Le prophète), la réalisatrice Marion Vernoux (Les beaux jours) rumine sa modeste réussite et appréhende ses cinquante ans. Pour « sauver les meubles », elle relate sa vie à travers des objets du quotidien. Semblable à ses oisives héroïnes larguées, elle se livre sur le ton de la confidence avec ce fin sens de l’observation qu’on lui connaît. Traumatismes de l’enfance, déceptions amoureuses, cuites entre amis, train-train familial, elle partage tout, ou presque, avec une franchise désarmante, voire cassante, une large dose d’autodérision et un chouïa d’apitoiement. « J’ai décommandé ma séance d’analyse pour être à l’heure devant l’école, tout un symbole, sachant que j’engraisse la société freudienne depuis vingt-trois ans pour me remettre d’un de ces retours de colonie où ma mère a oublié de venir me chercher. » D’emblée, on lit ses réflexions avec le même plaisir qu’on écoute une bonne copine ressassant ses vieilles histoires.

Mobile Home ★★★ Marion Vernoux Paris, Éditions de l’Olivier, 2017, 255 pages