Les finalistes de l’Académie des lettres

L’Académie des lettres du Québec a dévoilé les finalistes des quatre prix qu’elle remettra le 8 novembre. En poésie, le prix Alain-Grandbois est disputé entre Marie-Célie Agnant (Femmes des terres brûlées), François Turcot (Le livre blond) et Élise Turcotte (La forme du jour). Les dramaturges Sébastien David (Dimanche napalm), Claude Guilmain (AmericanDream.ca), ainsi que le duo Jean-François Guilbault-Andréanne Joubert (Noyade(s)) sont cités pour le prix Marcel-Dubé. Pour le prix Ringuet, destiné aux romanciers, les nommés sont Marie-Jeanne Bérard (Vous n’êtes probablement personne), Christian Guay-Poliquin (Le poids de la neige) et Stéphane Larue (Le plongeur). Enfin, du côté des essais, le lauréat du prix Victor-Barbeau se trouve parmi Yan Hamel (Le cétacé et le corbeau), Robert Lévesque (Vies livresques) et Rachel Nadon (La résistance en héritage).