«Questions de caractère» – Tom Hanks et sa littérature pas très «Big»

Après 50 films et des rôles marquants, comme celui d’Andrew Beckett dans Philadelphia ou celui de Forrest Gump dans le film du même nom de Robert Zemeckis, on peut dire que Tom Hanks est un bon acteur. Mais est-il aussi un bon écrivain ? Ça, c’est une autre histoire qui, à la lecture de Questions de caractère (Seuil), recueil de nouvelles qu’il lance mondialement et en grande pompe ce jeudi, prend surtout des allures de mauvais casting posé sur un mauvais scénario. Avec, au final, un livre qu’on ne souhaite pas avoir dans ses bagages dans le cas où l’on se retrouverait seul au monde sur une île déserte.



En habile racoleur, Tom Hanks y dévoile une série d’histoires courtes, des tranches de vie trouvant leur cohérence dans la récurrence de quelques personnages, mais aussi dans la passion de l’acteur pour les machines à écrire, objet dont la présence traverse de manière anecdotique l’ensemble de ses récits, parfois en photo, parfois en décor de la narration. Il aime aussi les polices de caractères, avec lesquelles il s’amuse à changer la forme de ses histoires, en y introduisant des correspondances, du colonage, la structure d’un scénario, et ce, avec un peu d’American Typewriter ici, un peu de Cheltenham là, de Stencil, de Courier, de Prestige Elite… C’est plein d’audace, mais à la longue, si on le pouvait, on l’arrêterait dans sa démarche.

La forme fait sourire. Le fond, lui, laisse plutôt perplexe, amenant le regard des lecteurs à se poser sur la banalité de 21 jours dans la vie d’un gars qui s’éprend à l’âge adulte d’une amie de jeunesse, sur le voyage de presse d’un acteur à travers le monde pour la sortie du film Cassandra Rampart 3 : Destiny, sur un groupe d’amis rêvant d’aller sur la Lune, sur une histoire de Noël en 1953, sur un mois d’août caniculaire en banlieue, sur un journaliste nostalgique du papier ou sur un gars vraiment trop fort aux quilles et qui devient l’objet d’une attention médiatique soutenue. On résume.

L’ensemble convoque, malgré lui, la naïveté de certaines scènes d’amour de Sleepless in Seattle ou de The Terminal, fait des clins d’oeil à un Polar Express ou un Apollo 13, mais disons que l’acteur romancier reste au terme de cet exercice littéraire dans l’ombre de Mary… McCarty, ou Mary Morrissy. Pour ne mentionner que ces deux Mary là.

C’est un peu la faute du style, qui fait dans l’image facile et dévoile l’ordinaire d’un propos assumant pleinement son caractère convenu. Morceaux choisis : « Être avec Anna, ça revient à subir un entraînement commando tout en bossant à temps plein dans un entrepôt Amazon en Oklahoma à la saison des tornades. »« Chez les Beuell, le dîner était tout un spectacle. Davey n’arrêtait pas de se lever de table — cet enfant ne tenait pas en place —, Connie gigotait sur les genoux de sa mère, ravie d’avoir une cuillère à mâchouiller ou à taper sur la table. » Par moments, on se dit que l’homme marche peut-être sur les sentiers de la perdition.

Ni ange ni démon, avec cet assemblage de nouvelles, Tom Hanks, qui a déjà été le Rick Martin de La croisière s’amuse, prouve surtout qu’il n’a rien en commun avec les véritables auteurs de nouvelles, et il le fait avec une création qui s’invite finalement comme un splash médiatique dans un automne littéraire qui a beaucoup d’autres textes bien meilleurs à offrir.