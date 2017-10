«Le poids de la neige», de Christian Guay-Poliquin, gagne le Prix littéraire France-Québec

Plusieurs fois primé pour son roman Le poids de la neige (La Peuplade, 2016), Christian Guay-Poliquin reçoit une nouvelle récompense. Le Prix littéraire France-Québec 2017 lui a été attribué par la Fédération France-Québec/francophonie, qui déclare que « tous se doivent de découvrir »ce roman. Selon Corinne Tartare, de l’organisme parisien, « l’auteur utilise très bien les silences et la rudesse du décor pour maintenir une tension qui absorbe le lecteur ». Le lauréat touchera 5000 euros (7450 $CAN) et entamera au printemps une tournée à travers la France. Le poids de la neige a été préféré à Bercer le loup de Rachel Leclerc (Leméac) et à L’interrogatoire de Salim Belfakir d’Alain Beaulieu (Druide).