Taba-Taba, Patrick Deville

Il faut bien s’accrocher pour ne pas se perdre dans les méandres de cette grande aventure humaine et historique racontée par Patrick Deville et qui prend racine dans les années 1960, à Saint-Nazaire, dans un lazaret fondé par Napoléon III, devenu hôpital psychiatrique où Patrick, le narrateur, fils du directeur, a passé son enfance. Là, un homme, perdu dans sa folie, impose le mystère d’une formule qu’il répète sans cesse : Taba-Taba. Attention : le souvenir du film de Raymond Rajaonarivelo, Tabataba, présenté à Cannes en 1988, relatant le soulèvement indépendantiste dans un village de l’est de Madagascar en 1947, peut troubler la lecture de ce roman-fleuve qui, entre la grande et la petite histoire ramenée à la vie par des archives familiales, revisite le passé colonial de la France, les traces constantes qu’il a laissées au fil du temps et les marques indélébiles visibles toujours au présent. Y compris dans l’attentat de Charlie Hebdo. Un récit dense, complexe, fouillé, exposant l’érudition du romancier, tout comme son immense générosité.

Taba-Taba ★★★ 1/2 Patrick Deville, Seuil, Paris, 2017, 432 pages