Le thriller politique un peu brouillon de Daniel Lessard

L’affaire Weinstein continue à faire couler beaucoup d’encre, en rappelant une nouvelle fois que l’histoire du monde s’est écrite sur d’infinies variations de cette utilisation d’une position dominante — que l’on soit un « mogul » du cinéma ou un quelconque petit chef — pour satisfaire des pulsions dégradantes. Le pouvoir corrompt encore plus… les corrompus : tout le monde le sait.

Daniel Lessard, l’ancien journaliste de Radio-Canada devenu auteur de romans noirs, s’inspire de ce constat dans La louve aux abois, histoire tordue qu’il publie ces jours-ci. Le roman met en scène un homme politique canadien, fictif bien sûr, particulièrement répugnant.

Lessard, fin observateur de la scène politique à Ottawa, connaît bien les rouages du Parlement tout comme la mécanique de la nouvelle et de son traitement qui sonne tout à fait « vrai » dans son roman, malgré des coins tournés un peu rond.

C’est ailleurs que le bât blesse, lorsque l’intrigue s’installe et fait apparaître la plus improbable des policières qu’on ait vues depuis longtemps. Elle se nomme Sophie Comtois, sergente-détective de la MRC des Collines, en Outaouais. Elle enquête sur une série de meurtres commis par le même tueur en série ; son ADN est retrouvé dans le corps des trois femmes qu’il a violées avant de les assassiner. Son enquête piétine, même si elle utilise son contact à Radio-Canada — la journaliste Marie-Lune Beaupré, rencontrée dans Péril sur le fleuve, le précédent roman de Lessard — pour provoquer des réactions. Ce n’est en fait que lorsque la rumeur commence à désigner Maxime Forest, un politicien véreux — le ministre fédéral de la Justice ! — comme coupable potentiel que tout se met à déraper.

Exclue de l’enquête, laquelle est confiée à la Sûreté du Québec, Sophie Comtois continue néanmoins à couler l’information à sa copine journaliste et à fouiller, illégalement, dans la vie et même dans la maison du ministre. Or la façon brouillonne de procéder de Sophie Comtois ressemble beaucoup plus à celle d’un journaliste en quête d’un scoop ou à celle d’un détective privé.

L’écriture du roman est plus relâchée que dans le précédent thriller aux accents écolos de Daniel Lessard. Sa tentative de jouer sur les niveaux de langue n’est pas non plus très réussie… un peu comme si l’auteur avait pris moins de temps à travailler ses phrases et à structurer son récit. Bref, le personnage de Sophie Comtois ne tient pas debout et coule littéralement le roman même si le contexte dans lequel s’inscrit le récit est parfois intéressant.