La tête alvéolée de Melville

Après Introduction à la mort française (2001), Cercle (2007, prix Décembre) et Les renards pâles (2013), Yannick Haenel répond à nouveau à l’appel frénétique de la liberté et recourt au même narrateur dans Tiens ferme ta couronne, son 7e roman.

Écrivain, sociophobe de 49 ans dont la tête est pleine de noms, s’accrochant à ses bouteilles d’alcool et au scénario de 700 pages qu’il a consacré à l’auteur de Moby Dick, Herman Melville, Jean Deichel dérive fin seul dans l’appartement parisien dont il est sur le point d’être expulsé.

La comédie sociale n’a plus rien à lui offrir. « J’ai des habitudes de solitude qui peuvent paraître brutales à certains ; je ne réponds jamais au téléphone ; et depuis longtemps plus personne ne m’appelle. J’ai eu des amis, quelques amours aussi ; mais un jour, sans aucune raison, les gestes les plus ordinaires vous apparaissent vides : vous vous rendez compte en vous promenant dans le petit sentier qu’il n’y a rien derrière la haie. »

À ses yeux, il n’y a que Michael Cimino, le fantomatique réalisateur de The Deer Hunter, qui pourrait prendre la direction de ce projet mégalomaniaque qui a pour sujet « l’intérieur mystiquement alvéolé de la tête de Melville ». Car personne d’autre ne pourrait « faire entendre ce qui habite la solitude d’un écrivain » et donner du relief au caractère mystique de cette solitude.

À l’initiative d’un producteur français, il ira rencontrer donc Cimino à New York le temps d’une journée. Chaman ou sorcier, Virgile américain « embrasé jusqu’à la pointe des ongles », le réalisateur viendra en quelque sorte nourrir sa « folie ». Avalé de plus en plus par la nuit, l’écrivain oscillera ensuite de la chute à l’illumination, allant d’une rencontre avec Isabelle Huppert (qui a joué dans La porte du paradis) à une escapade amoureuse en compagnie d’une soeur de la Diane chasseresse.

Dans cette Énéide postmoderne, dérive hallucinatoire, course à obstacles et éveil quasi mystique en trois parties (« Des films », « Des histoires », « Des noms ») et trente-trois chapitres, le narrateur de Tiens ferme ta couronne, alter ego de Haenel, s’y voit en élu couronné à la recherche de la vérité. C’est à tâtons qu’il essaiera de résister aux forces obscures qui l’assiègent et qui veulent lui faire la peau.

Sorte de Vernon Subutex verbomoteur, clochard illuminé, grand malade de littérature à la Vila-Matas, le narrateur croit que la vie, le cinéma et la littérature sont lourds de vérités cachées qui ne demandent qu’à surgir.

Itinéraire rocambolesque semé d’indices, entre la comédie sérieuse et l’exercice pour érudits, le roman possède ainsi de multiples couches. Commentaire sur l’échec entaché de sang et d’exclusion du rêve américain, Tiens ferme ta couronne pose aussi un regard sans complaisance sur les États-Unis d’hier et d’aujourd’hui, pays réel envisagé à travers les regards de Melville, de Kafka ou de Cimino.

L’auteur de Jan Karski nous sert aussi à coups de symbolisme une réflexion oblique et passionnée sur l’art et la liberté, où brille une fois de plus la figure emblématique de l’écrivain en véritable héros des temps modernes. Car sous la plume de Haenel, la littérature est un espace de rencontre plus-que-parfait, et un écrivain, un vrai, « est quelqu’un qui fait coïncider son expérience de la parole avec une expérience de l’être ».

De la Frick Collection de New York au lac de Némi en Italie, de Paris à Colmar, le narrateur convertira ainsi son expérience et son « envie de lumière » dans le roman que nous tenons entre nos mains. Un roman parfois dilué, truffé de références tantôt frontales, tantôt subtiles, et la mythologie, qui excite ou qui ennuie, mais qui pose sa part de questions fortes.

« La question, j’aimerais bien vous la poser à vous aussi : êtes-vous capable de vivre dans la vérité ? Qui peut se targuer d’être à la hauteur d’une telle énormité ? Savons-nous même de quoi il s’agit ? » Yannick Haenel, lui, n’a pas le mal des hauteurs.





« Il faut être fou, sans doute, pour éprouver une telle insouciance alors qu’on frôle le gouffre : je me suis toujours senti comme Ismaël dans Moby Dick lorsqu’il dit (je récite le texte de Melville, j’en suis tramé comme les phrases de mon scénario) : “Au cœur de l’Atlantique tourmenté de mon être, il m’arrive de jubiler dans un calme muet, tandis que les planètes néfastes gravitent sans fin autour de moi sans toucher la place profonde et intime où baigne l’étincelle de ma joie.” » Extrait de «Tiens ferme ta couronne»