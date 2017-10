Vieux démons cherchent jeune romancier

En plus d’être une fresque familiale ambitieuse, «Les fantômes du vieux pays» livre aussi un survol des mouvements activistes américains des cinquante dernières années, en passant par le mouvement Occupy Wall Street (photo).

Lorsque Sheldon Packer, ancien gouverneur du Wyoming et candidat républicain à l’élection présidentielle — une sorte de Donald Trump avant l’heure —, est agressé en public à coups de cailloux par une vieille femme, les médias s’enflamment et la surnomment Calamity Packer.

À peu près au même moment, Samuel Anderson, professeur d’anglais à l’Université de Chicago, se noie lentement dans sa bulle de médiocrité ordinaire. Célibataire dans la trentaine qui vivote entre ses étudiants décérébrés, des séances intensives de jeux vidéo et le roman qu’il n’arrive pas à écrire depuis dix ans, il est sur la corde raide.

Sans surprise, l’éditeur qui lui avait offert un généreux à-valoir à l’époque décide de résilier son contrat et lui demande illico de le rembourser. « Le monde dans lequel nous avons signé ce contrat n’existe plus », lui explique-t-il en le tenant par le col au bord du gouffre.

Mais voici : Calamity Packer, alias Faye Andresen-Anderson — qui risque vingt ans de prison —, est la mère de Samuel, qu’il n’a pas vue depuis vingt ans. C’est le traumatisme qui palpite au coeur sombre de son existence. Et c’est l’intrigue qui anime Les fantômes du vieux pays, l’épique premier roman de l’Américain Nathan Hill, rapidement comparé par le New York Times à Thomas Pynchon et à David Foster Wallace.

Lorsqu’elle est partie sans dire un mot ni donner de nouvelles, Samuel, enfant hypersensible, avait onze ans et était amoureux de la soeur jumelle de son meilleur ami, terreur de l’école. Tenant la possibilité de se venger de cette mère ingrate et du même coup d’éviter la faillite, il propose à son éditeur d’écrire à la place un livre sur cette mère devenue une « célébrité virale ».

Et bonne nouvelle : le livre est déjà commencé, lui assure l’éditeur. Ne manque plus que la partie sur sa mère, personnage qui possède « un pouvoir d’attraction transcatégorielle énorme ». Mieux : « Chacun voit en ta mère ce qu’il a envie de voir, chacun se sent offensé par elle à sa manière. »

Comme on peut s’y attendre, cette histoire va réveiller en lui de vieux démons. Mais au cours de son enquête, il va vite réaliser qu’il ignorait tout de cette femme. Les nuances et les zones d’ombre vont lui apparaître l’une après l’autre, le regard « débarrassé de la distorsion de la colère ». L’humour subtil et permanent de Nathan Hill fait le reste.

« Ne te fie pas aux choses qui sont trop belles pour être vraies », lui disait pourtant la mère de Samuel il y a longtemps, à l’heure où elle lui racontait mythes anciens, antiques légendes et vieilles histoires de fantômes puisées dans l’extrême nord de la Norvège, où son grand-père avait grandi. Le Nix (The Nix est le titre original du roman en anglais) est un fantôme dont lui avait parlé sa mère, « le plus effroyable de tous », un esprit de l’eau qui voguait le long de la côte à la recherche d’enfants et leur apparaissait sous la forme d’un grand cheval blanc.

Fantôme ou fantasme ? Comme pour les histoires d’amour ou les voies sinueuses de l’Histoire, le passé familial peut aussi prendre une apparence différente pour chacun.

Avec ce brillant et volumineux roman familial qu’il a mis dix ans à écrire, Nathan Hill, aujourd’hui dans la jeune quarantaine, a conçu une fresque ambitieuse qui fouille sans vraiment en avoir l’air dans le ventre creux des États-Unis. Des émeutes de Chicago en 1968 au New York d’Occupy Wall Street, en passant par la Norvège des années 1940 et le Midwest américain, Les fantômes du vieux pays livre aussi un survol des mouvements activistes américains des cinquante dernières années.

Drolatique et visuelle, son écriture minutieuse au souffle puissant semble faire flèche de tout bois. Et si les détours que prend l’écrivain peuvent sembler nombreux, ils demeurent chaque fois ludiques et pertinents. Trop beau pour être vrai ?





« Lorsque à la fin de son mandat de gouverneur il a déclaré qu’il ne se représentait pas afin de se concentrer sur les priorités nationales, il est instantanément devenu pour les médias un candidat à la présidentielle. En s’appuyant sur une rhétorique populiste anti-élites, il a peu à peu mis au point un personnage public à mi-chemin entre le prédicateur et le cow-boy, qui a rencontré un écho favorable notamment parmi la classe populaire blanche conservatrice subissant de plein fouet la récession en cours. Il s’est livré à des comparaisons — les immigrés volant les emplois des Américains : des coyotes tuant le bétail dans leurs enclos —, à des manipulations de langage — Washington est ainsi devenu Warshington — et s’est ingénié à parler une langue populaire, familière, voire grossière, avec un fort accent et des jeux de mots de mauvais goût à toutes les phrases. » Extrait de «Les fantômes du vieux pays»