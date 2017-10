Par le vent pleuré, Ron Nash

Été 1969, Caroline du Nord. Une adolescente débarquée de Floride vient illuminer le quotidien banal de deux frères, Bill et Eugene, qui ont grandi sous l’emprise de leur grand-père conservateur. L’alcool, le sexe, la musique des Grateful Dead, des échos lointains du mouvement hippie et de la guerre du Vietnam. Jusqu’à ce que sa silhouette s’évanouisse de façon mystérieuse. 46 ans plus tard, les ossements de l’adolescente disparue seront retrouvés. Le cadet, Eugene, devenu alcoolique, tentera de rassembler les pièces d’un puzzle familial qui le hante depuis longtemps. Avec Par le vent pleuré, Ron Rash (Le chant de la Tamassee, Incandescences) nous plonge une fois encore dans les entrailles sombres du sud des États-Unis. Dans cette histoire sobre à la Caïn et Abel, l’écrivain y soulève des paquets de secrets et d’innocence perdue. Un blues tout en finesse aux nuances multiples.

Par le vent pleuré ★★★ Ron Rash, traduit de l’anglais par Isabelle Reinharez, Seuil, Paris, 2017, 208 pages