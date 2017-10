Des carnets de voyage nombrilistes et cérébraux

Quelques années après Vers l’Ouest (Mémoire d’encrier, 2011), court récit à la tonalité naïve d’un voyage dans l’Ouest canadien, Mahigan Lepage nous ouvre ses carnets de voyage en Asie.

L’auteur souhaitait explorer quelques « mégapoles ébouriffées » d’Asie, se promener à la frange des villes dans des pays « grouillants de sauvagerie capitaliste ». Tester ses limites et prendre la mesure de la démesure de quelques villes de plus de dix millions d’habitants. Il se promettait surtout d’écrire tous les textes de ce projet « dans la ville même ». Une démarche ouvertement inspirée des travaux de Régine Robin (Mégalopolis), de Iain Sinclair (London orbital) et du Perec de L’infra-ordinaire.

Manille, Jakarta, Beijing, Shanghai, Bangkok, Calcutta, Delhi, Mumbai : autant de « villes nombres » (en français, lorsqu’on veut créer un substantif à partir de deux mots, il est d’usage de les relier par un trait d’union). Des villes débordantes « dont le nombre dépasse la structure », nous explique l’auteur.

C’est donc sous la contrainte, inspiré par ce concept lui-même ébouriffé, que Mahigan Lepage déplace beaucoup d’air sans beaucoup avancer dans « du nombre, du nombre, du plus et du fragmenté, des accumulations sans fin ».

Souvent mal préparé, à partir d’impressions brutes produites par quelques voyages déstabilisants — mais ne le sont-ils pas tous ? —, l’auteur nous parle longuement de son impuissance à écrire et à « saisir » ces villes, voire à voyager. Si on y trouve parfois quelques pépites, elles sont enfouies sous les scories, les résidus et le vide de généralisations souvent banales.

Des impressions de voyage « dans le temps présent » aussi molles que l’écriture est faible. « Et on parle de si l’amour est possible, entre ces hommes et elle. » Ou : « Comme les médinas des villes du Maroc. Autrefois, toute la cité se contenait entre ces murs. » Voire : « À Bogor, les taxis, ce sont des camionnettes vertes. Aucune importance, mais la couleur pour moi signifiait. » Signifiait quoi ? Peut-être que l’auteur ignore que le verbe signifier est un transitif direct.

Un livre à la fois cérébral et nombriliste, sans odeur, sans saveur, dans lequel on ne trouve à peu près pas de rencontres — une sorte de prouesse inversée. D’un chapitre à l’autre de Big Bang City, le voyageur s’y dépeint comme un fantôme, un touriste réticent, un animal traqué. Un exercice de style tiède à la ponctuation aléatoire, inspiré par un concept intéressant sur le papier, mais qui s’écroule vite devant la réalité qu’il se promettait d’explorer.

Dans ces récits instantanés, bricolés de toc académique et de répétitions vaguement poétiques, on n’est jamais vraiment à Manille, Shanghai ou Calcutta. On reste plutôt chaque fois dans la tête de Mahigan Lepage — qui semble être un lieu encore plus inconfortable que les rues de ces villes débordantes et désordonnées dans lesquelles il se force à voyager.

Comment peut-on même prétendre, comme le fait l’éditeur en quatrième de couverture, qu’il s’agit là d’une « oeuvre littéraire écrite par un Nicolas Bouvier du XXIe siècle » ? Il faut être aveugle — ou malhonnête — pour oser invoquer ici le nom de l’écrivain suisse, son regard curieux, sa phrase dense et mûrie, ciselée à la perfection. Rien qui ne s’approche de la prose bâclée de Mahigan Lepage.