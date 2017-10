La chambre des époux, Éric Reinhardt

Alors qu’il peinait à écrire Cendrillon (Stock, 2007), on a diagnostiqué à la femme d’Éric Reinhardt un cancer du sein. À la demande de cette dernière, comme un défi et pour l’accompagner dans son combat contre la maladie, il va consacrer toutes ses énergies à terminer son roman. Un second récit qui s’emboîte au premier, présenté cette fois comme fictif, met en scène un compositeur de musique dont la femme est atteinte d’un cancer et qui compose quant à lui une symphonie salvatrice. Se croyant devenus des demi-dieux, les deux artistes vont croire possible de « guérir » une autre femme. Jonglant avec les possibles qu’offrent la réalité et la fiction, brouillant les pistes, Reinhardt fait de La chambre des époux, son 7e roman, un trompe-l’oeil et une boîte de résonance. La littérature est-elle capable de changer la vie ? L’art peut-il vaincre la mort ? Mélangeant de façon troublante réalité et fiction, à coups de romantisme un peu noir et de malaisante intimité, l’écrivain martèle que l’épreuve de la maladie n’est pas qu’un espace de souffrance et de désolation, mais qu’elle peut être aussi un puissant révélateur.

La chambre des époux ★★★ 1/2 Éric Reinhardt, Gallimard, Paris, 2017, 176 pages