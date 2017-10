Michel Tremblay, lauréat du prix Prince Pierre de Monaco

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Michel Tremblay a reçu jeudi le prix littéraire Prince Pierre de Monaco pour l’ensemble de son oeuvre. Celui qui est considéré comme « le père du théâtre québécois » s’est vu remettre ce prestigieux prix qui honore chaque année, depuis 1951, un écrivain d’expression française lors de la sortie d’un de ses ouvrages. Au cours de sa carrière, Michel Tremblay a signé vingt-six pièces de théâtre, traduites en plus de vingt-six langues, trois comédies musicales, onze romans, un recueil de contes, trois recueils de nouvelles, sept scénarios de films, dix-sept traductions et adaptations et un livret d’opéra. L’auteur, qui a soufflé cette année ses 75 bougies, se prépare à sortir en novembre un nouveau roman intitulé Le peintre d’aquarelle.