Le coroner du comté de Los Angeles enquête sur la mort de Tom Petty

Los Angeles — Le coroner du comté de Los Angeles a ouvert une enquête pour connaître la cause du décès du chanteur Tom Petty. Un porte-parole du bureau du coroner, Ed Winter, a confirmé qu’une autopsie a été pratiquée sur le corps de l’artiste, mardi, mais que d’autres analyses seront nécessaires pour déterminer la cause exacte de sa mort. Tom Petty était âgé de 66 ans au moment de sa mort, lundi, dans un hôpital de Los Angeles, après avoir subi un arrêt cardiaque dans sa résidence de Malibu. On ne suspecte aucun acte criminel, mais une enquête du coroner est requise lorsque le défunt n’a pas été vu par un médecin depuis plus de six mois, a précisé M. Winter. Toujours selon le porte-parole du coroner, l’obtention des résultats des échantillons toxicologiques — pour détecter la présence de drogue dans le système du chanteur — pourrait prendre plusieurs semaines.