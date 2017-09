Le Groupe Renaud-Bray, déjà, par ses magasins du même nom et les Archambault, la plus grande chaîne de librairies au Québec, vient d’annoncer l’acquisition du diffuseur et distributeur indépendant Prologue.Prologue est le plus lourd des diffuseurs indépendants de la province, acheminant les livres et gérant les stocks de plus de 200 éditeurs du Québec, du Canada, mais aussi de l’Europe francophone.« À l’issue de cette transaction, annonce le communiqué de presse, l’entreprise demeurera une entité distincte des autres sociétés du groupe. » Groupe Renaud-Bray devient ainsi indéniablement le plus puissant acteur du livre au Québec, sans comparaison avec ses plus proches concurrents.« Cette acquisition nous permet de garantir une saine diversité dans le secteur de la distribution, où s’est opérée une concentration importante au cours des dernières années, a déclaré, toujours par communiqué, le président de Renaud-Bray, Blaise Renaud. Nous évoluons dans un marché en pleine mutation, et nous avons le souci de contribuer à offrir aux éditeurs et aux détaillants des solutions élaborées sur mesure qui répondent à leurs besoins. Nous avons toujours défendu l’importance de la bibliodiversité et nous travaillons ardemment au soutien de celle-ci. »Rappelons qu’un conflit commercial entre Renaud-Bray et le diffuseur Dimedia avait fait la manchette en 2014, avant de se régler par voie légale. Blaise Renaud avait alors pris position contre la réglementation du système québécois de diffusion et distribution.Prologue a été fondée il y a 41 ans par l’éditeur Guy St-Jean. Pour le président du conseil et chef de la direction de Prologue, Guy Langlois, « la vente de l’entreprise à Renaud-Bray assure une continuité à Prologue et sécurise les emplois ; c’est ce qui a motivé notre choix. Cette décision nous est apparue comme la meilleure option pour les employés et pour les éditeurs que nous représentons. Nous savons que Prologue est entre bonnes mains », a-t-il laissé savoir, dans le communiqué.D’autres détails suivront.