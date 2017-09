Don DeLillo danse avec la mort

À quoi sert la vie si la mort n’arrive pas à la fin ? Voilà en substance la question que pose une énième fois le romancier américain Don DeLillo dans Zero K (Actes Sud), récit d’une introspection bien sombre sur fond de transhumanisme et de corps cryogénisés. S’y croisent les marottes habituelles de ce grand des lettres américaines : l’aliénation, la violence de l’être, l’angoisse de la mort, sa fascination pour les langues, dans un tout qui convoque par moments des images des films de Wim Wenders, mais dont la lourdeur et la redondance finit toutefois par assommer.

Tout est sinistre dans ce voyage vers la fin du monde auquel invite Don DeLillo, en passant par le face à face entre un père et son fils dans les installations secrètes de l’entreprise Zero K, un centre de recherche en cryogénisation des corps. Ross Lockhart est le propriétaire des lieux. Riche. Capitaliste. Vendu à la technologie. Il est là pour faire devancer la mort à sa jeune épouse, Artis Martineau, atteinte d’une maladie incurable, dans l’espoir de mieux lui faire rattraper la vie — et qui sait, l’éternité — quelques années plus tard. Il pense l’accompagner pour ne pas avoir à subir le vide laissé par ce départ, et appel à témoin Jeffrey, son fils unique, dans cette danse avec la mort qui très vite devient une réflexion sur la course à la vie.

Nature sauvage

« Les gens qui séjournent un certain temps ici finissent par découvrir qui ils sont, explique un homme, sans doute sur le départ, croisé par Jeffrey dans un jardin. Non pas en consultant autrui mais par l’introspection, la révélation de soi. Une étendue de terre perdue, l’étourdissante sensation de la nature sauvage. »

Et c’est justement dans cette nature sauvage que se perd Don DeLillo, en laissant toute l’épaisseur de son questionnement métaphysique envelopper un texte où le pessimisme domine et où la pérennité et le renouvellement de soi passe forcément par une rupture avec un présent subit qui n’a rien à offrir de bon, si ce n’est la possibilité de mourir.

La pesanteur est constante, y compris dans la deuxième partie de ce récit dans lequel Jeffrey, marqué par son passage dans les couloirs de Zero K, tente de renouer avec la joie de vivre dans la banalité d’un quotidien et d’une relation ordinaire. En vain. La quête de renaissance plaçant forcément l’humain « à l’extérieur de la narration que nous appelons l’Histoire ».

Les romans de Don DeLillo ont toujours eu des relents prophétiques. Joueurs, publié en 1977, préfigurait les attentats du World Trade Center, son Cosmopolis en 2003 racontait la crise financière qui s’est jouée quelques années plus tard. Ce statut d’oracle, le principal intéressé le réfute régulièrement, prétextant être plus sensible aux choses qui l’entourent plutôt que prophète en ses pays imaginaires. Et, en sortant de son Zero K et de sa dystopie dépressive, le romancier ne laisse qu’une seule envie : celle, cette fois-ci, de lui donner raison.