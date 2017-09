Recoller les morceaux du passé, de père en fille

Sur la toile intitulée simplement La desserte, peinte en 1897 par Henri Matisse, une servante arrange un bouquet de fleurs, sur une table dressée pour plusieurs convives. Cette femme pourrait bien être l’arrière-grand-mère de Philippe Lavalette, qui vient de publier son premier roman, Petite Madeleine, aux éditions Marchand de feuilles. Son arrière-grand-père, quant à lui, pourrait bien être Henri Matisse lui-même.

C’est, en tout cas, l’histoire que Petite Madeleine raconte. On y suit le parcours de Madeleine Fargeau, grand-mère de l’auteur, confiée à l’Assistance publique de Paris en 1909. Elle n’aura jamais connu, de son vivant, ses parents biologiques.

Habité par une volonté de savoir, et de réparer l’outrage de l’abandon fait à sa grand-mère, laissée sur un paillasson à Montparnasse, Philippe Lavalette, qui habite désormais de ce côté-ci de l’Atlantique, a entrepris il y a quelques années une recherche pour mieux connaître ses origines.

« À 68 ans, dit-il, le jour de son anniversaire, attablé au café Mamie Clafoutis de la rue Van Horne, j’ai un point de vue sur plusieurs générations. » Du haut de son âge, il contemple l’histoire de sa grand-mère, mais voit aussi sa petite-fille, qui s’appelle d’ailleurs Mishka Madeleine, fille de l’auteure et cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette, faire ses premiers pas.

Le roman Petite Madeleine débute donc dans le quartier de Montparnasse, à l’époque où il est le quartier des artistes par excellence à Paris. Y circulent et cohabitent Amedeo Modigliani, Henri Matisse, que Philippe Lavalette se contentera d’appeler Amedeo et Henri, mais aussi Picasso, Soutine, le peintre japonais Foujita, et bien d’autres. Parmi eux, un modèle, Madeleine Fargeau, qui aurait inspiré, selon Philippe Lavalette, le magnifique tableau Nu couché au coussin bleu, vibrant de sensualité, d’Amedeo Modigliani.

Une famille et son passé

C’est cette Madeleine Fargeau qui aurait recueilli la grand-mère de l’auteur sur le paillasson du concierge devant la maison du peintre Henri, avant de la confier à l’Assistance publique, qui lui aurait demandé de donner son nom à l’enfant.

À partir de là, la vie de Madeleine est écrite, consignée, avec beaucoup de détails, dans le grand cahier noir de l’Assistance publique que Philippe Lavalette a fini par pouvoir consulter. « Tout est écrit, mais c’est très difficile d’y avoir accès », raconte-t-il.

C’est grâce à ce cahier que Lavalette a fini aussi par savoir qui était son grand-père. Madeleine Fargeau a en effet accouché de la mère de l’auteur, Jeannine, avant de se marier plus tard avec un autre homme, dont elle aura ensuite deux autres enfants et dont elle portera le nom.

« Je n’ai jamais demandé à ma mère qui était son père, raconte Lavalette en entrevue. Et Jeannine, sa mère, aujourd’hui décédée, n’a elle non plus jamais abordé le sujet avec sa mère Madeleine. C’était interdit. »

Lorsqu’il a entamé les recherches au sujet de sa famille, il y a quelques années, Philippe Lavalette avait déjà l’intention d’écrire un roman, le roman de son histoire.

Entre-temps, sa fille, la cinéaste et écrivaine Anaïs Barbeau-Lavalette, a entrepris la même démarche, au sujet de sa propre grand-mère maternelle, la peintre Suzanne Meloche, qui a participé au mouvement du Refus global.

Cette quête est racontée dans le magnifique roman La femme qui fuit, lauréat du Prix des libraires 2016, également publié aux éditions Marchand de feuilles.

C’est donc toute une famille qui semble ainsi lancée sur les traces de son passé, appliquée à en recoller les morceaux. Manon Barbeau, mère d’Anaïs et de Manuel, conjointe de Philippe Lavalette, avait d’ailleurs ouvert le bal il y a plus d’une décennie avec son film Les enfants du Refus global, qui révélait son abandon et celui de son frère par ses parents, les peintres Suzanne Meloche et Marcel Barbeau. On se retrouve donc ici en terrain connu, au milieu d’artistes peintres peu portés sur la famille, et avec une blessure familiale profonde à la clé.

Briser le cycle de l’abandon

Alors que paraît son premier roman, Philippe Lavalette semble exulter, fort de l’impression d’avoir brisé le cycle des enfants nés de père inconnu, et aussi le pacte du silence imposé par les générations précédentes. Dans son roman, il parle d’ailleurs d’une sorte de contrat de loyauté, qui aurait uni les filles et leurs mères et qui les aurait conduites à l’abandon, de génération en génération. La mère de Philippe Lavalette a brisé ce pacte avant de mourir, en demeurant avec le père de ses enfants, dit-il.

C’est une journaliste française, Gwenaëlle Leprat, qui a aidé Philippe Lavalette dans ses recherches. Bien qu’il ait pris soin de désigner son oeuvre comme un roman, Philippe Lavalette dit réellement croire être l’arrière-petit-fils d’Henri Matisse. Selon lui, des recoupements indiquent que celle qu’il surnomme Lucia, la femme ayant abandonné sa grand-mère, répondait, par certains points, à la description de la servante d’Henri Matisse, que l’on voit sur le tableau La desserte.

Le tout, évidemment, resterait à prouver, et ça n’est pas la quête de preuve qui guide ici Lavalette. À voir ses yeux briller lorsqu’il parle de sa famille, de ses enfants, et de ses petits-enfants, on sent bien que la réparation a déjà fait son oeuvre.

D’abord cinéaste, Philippe Lavalette s’est initié à l’écriture avec La mesure du monde, un carnet de réflexion sur son métier de cinéaste, lui qui est avant tout directeur de la photographie.

Il dit apprécier l’écriture parce que celle-ci lui permet d’aller plus loin à l’intérieur de lui-même.

Il songe maintenant à écrire des carnets de voyage. « Mon métier m’amène à voyager beaucoup, dit-il. Je me souviens de cette fois où j’arrivais de la bande de Gaza, en Palestine, quand on m’a demandé d’arrêter à Paris pour prendre des photos d’un défilé de mode de Valentino. Je suis allé dans les coulisses et j’ai pris cette photo d’un modèle, qui enlevait ses chaussures trop hautes, et qui grimaçait de douleur ». Autre pays, autre souffrance…