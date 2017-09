Inspirées d’une émouvante nouvelle de Louise Dupré, Les yeux givrés, où un couple rompt discrètement mais non moins douloureusement au restaurant, Maryse Latendresse et Marie Lamarre proposent ce recueil de nouvelles où vingt femmes de trois générations explorent le thème de la rupture sous quatre angles. Rébarbatif et larmoyant, craignez-vous ? Détrompez-vous, l’apitoiement sur soi n’est pas le genre de la maison. Certes, il y a des larmes, des regrets et des remords, mais avant tout une lucidité dans l’analyse des sentiments, une sensualité dans l’expression du désir, et parfois même une forme de saine autodérision dans l’introspection. Malgré cela, alors qu’on avance d’un récit à l’autre, l’universel menace de verser dans le lieu commun. Heureusement, certaines plumes parviennent à se démarquer du lot, dont celles d’Ariane Louis-Seize, qui aborde sans fard un amour interdit (Même pas nous), de Maryse Latendresse dans son récit doux-amer sur la perte de l’innocence (L’oiseau ressort), et de Marie-Sissi Labrèche, dont l’humour incisif fait mouche dans Le Kanuk blanc. À noter : une lecture du recueil par Marie-Thérèse Fortin, Gabrielle Lessard et Marika Lhoumeau sera organisée le 27 septembre, au Lion d’Or, à Montréal dans le cadre du FIL.

Larguer les amours ★★★ Collectif. Tête première, Montréal, 2017, 241 pages