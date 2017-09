Drôle de politique du pire

Christian Saint-Germain exagère. Il se défoule avec grand style, pratique un humour dévastateur souvent tordant et met cruellement au jour les lâchetés péquistes, mais ses outrances finissent par tourner à vide.

Nationaliste indépendantiste admirateur de la pensée des Groulx, Aquin et Vallières, Saint-Germain mène joyeusement la charge contre un Parti québécois (PQ) exsangue, incapable de penser et de mettre en avant une véritable « ambition nationale ». Le philosophe, professeur à l’UQAM, n’épargne personne : même Lévesque et Parizeau passent dans son broyeur.

Le message est clair : le « nationalisme provincial » du PQ n’est pas et n’a jamais été à la hauteur du projet indépendantiste québécois. Pire encore, il nuit à la cause. Loin d’être une catastrophe, la disparition du PQ permettrait peut-être une refondation du mouvement indépendantiste.

Style et dérision

Depuis trois ans, Saint-Germain sort un essai par année pour enfoncer ce clou. Ainsi, après L’avenir du bluff québécois (2015) et Le mal du Québec (2016), il publie, encore chez Liber, Naître colonisé en Amérique.

Styliste fumant, le philosophe se réclame de « l’éloquence désobligeante » et de la littérature de la dérision pour justifier son entreprise de démolition du PQ. Au passage, il lance des flèches assassines aux ténors des autres partis politiques québécois, dont l’insignifiance relève pour lui de l’évidence, mais sa cible principale demeure le PQ, accusé d’avoir accaparé la cause indépendantiste et de l’avoir vidée de sa substance.

Saint-Germain, qui manie le tomahawk (titre de son recueil de poésie paru au Noroît en 2012) comme Nietzsche le marteau, sait qu’on lui reprochera « de ne pas se renouveler » et de n’avoir rien d’autre à proposer, mais il s’entête à bouffer du péquiste, en plaidant pour la nécessité de cette phase négative dans le processus de relance de l’idée indépendantiste.

« On n’imagine pas encore, écrit-il, la puissance libératrice de l’embâcle levé, de la chance d’une écriture enjouée dégrevée du faux sérieux des esbroufes provinciales aux fleurets mouchetés. Feux sur les générations précédentes et leur Légende dorée ! Faire table rase ! Exécrer les perdants dans leur rôle de “bon gars”, de défaits par acclamation ! »

La culture québécoise s’étiole, constate Saint-Germain en montrant du doigt le succès de la pièce de théâtre Broue, « symptôme morbide » plus que « réussite artistique ». Chez les intellectuels, continue-t-il, « si l’on parlait “culture”, c’était presque uniquement en référence à la “culture du viol” ou par rapport à un organisme subventionneur ». Quant à l’engagement social des artistes, il se réduit désormais, selon lui, à la guignolée des médias et à Christian Bégin.

Les inconvénients de la férocité

Bref, ça ne vole pas haut dans cette « social-démocratie médicalement assistée », qui semble n’avoir plus pour projet que de mourir dans la dignité. Pour inventer un État français en Amérique, affirme le philosophe, le Québec aurait eu besoin de chefs politiques déterminés à penser la rupture avec notre situation coloniale et non de suiveux craignant de brusquer le peuple colonisé.

Saint-Germain, par provocation, insiste sur la nécessité de reconnaître, sans gêne, le caractère « ethnique », c’est-à-dire non pas racial, évidemment, ce qui serait une stupidité, mais culturel et historique de la lutte pour l’indépendance politique nationale. Au lieu de cela, déplore-t-il, nous avons eu des gestionnaires et des nationalistes de province, de Lévesque à Lisée, sans exception. Du bon monde, dit-il, mais des perdants.

La férocité burlesque de Saint-Germain contre les souverainistes timorés fait sortir le méchant, comme on dit, mais elle ne va pas sans danger. En voulant en finir avec le PQ et avec la mentalité de « prestataire » que nous aurait léguée la Révolution tranquille, le philosophe espère refonder un indépendantisme décomplexé. Sa politique du pire, dans l’état actuel de la situation québécoise, risque plutôt de laisser le champ libre à ceux, libéraux ou caquistes, qui veulent en finir avec la question nationale et avec le modèle québécois.

Saint-Germain, oui, exagère. Le PQ mérite sûrement quelques bonnes claques. Le congrès de la semaine dernière s’est peut-être déroulé dans l’enthousiasme, mais il n’a pas vraiment réussi à lever le flou idéologique qui dessert le parti depuis quelques années.

Malgré tout, étant donné non pas tant ce qu’il est à l’heure actuelle que ce qu’il représente dans notre histoire et ce avec quoi il cherche maladroitement à renouer, c’est-à-dire un nationalisme émancipateur de centre gauche, le PQ garde sa légitimité, voire sa nécessité. On ne voit pas comment sa disparition contribuerait à la décolonisation du Québec.