Tout dans ce roman fantaisiste appelle à l’admiration tant il laisse ses allégories délicieuses et la folie de ses mots construire une critique fine de notre rapport au pouvoir et à la possession. C’est une histoire de supercherie, celle de Gustavo, « le meilleur commissaire-priseur du monde », capable de vendre aux enchères son nom, et qui un jour va mettre en vente ses dents, en les faisant passer pour celles de quelques grands de ce monde : Platon, Rousseau, Montaigne, Borges… Il veut aussi faire entrer cette aventure dans un livre tenant de l’oeuvre d’art, tout en se questionnant sur le statut de l’artiste. Pourquoi pas ? Récit asocial à fragmentation fulgurante, oeuvre comique puisant dans le réalisme magique et dans un absurde au verbe totalement maîtrisé, cette incursion dans le quotidien d’un original attachant qui entretient un rapport maladif à bien des choses, y compris les messages des biscuits chinois, est sublime. Il continue aussi de faire grimper une jeune auteure latino-américaine révélée en 2003 par Des êtres sans gravité (Actes Sud).

L’histoire de mes dents ★★★★ Valeria Luiselli, Éditions de l’Olivier, Paris, 2017, 192 pages