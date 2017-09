Les livres audio Audible à la conquête du Canada

Audible, une compagnie « entièrement autonome » d’Amazon, qui offre des livres audio à télécharger, lance ce jeudi à Montréal son site canadien, qui est aussi son premier site bilingue. Aux 300 000 titres du catalogue international s’ajoutent donc 100 titres canadiens, en anglais et français, dont certains de Kim Thuy, Nelly Arcan, Michel Tremblay, Marie-Renée Lavoie et Jean-Jacques Pelletier, lus par des comédiens d’ici. Une cinquantaine d’autres livres québécois devraient s’ajouter d’ici le printemps 2018. Le site permet également d’accéder aux titres américains et français. La formule d’Audible en est une par abonnement, à 14,95 $ par mois. Le mur mitoyen (Alto), de Catherine Leroux, lu par la comédienne Julie Le Breton, et The Handmaid’s Tale (McClelland and Stewart), de Margaret Atwood, lu par Claire Danes, sont offerts gratuitement en essai. Le site ne permet toutefois pas de chercher des titres uniquement dans le catalogue francophone, mais seulement par genres littéraires, anglais et français confondus.