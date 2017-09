Laurent Dubois, directeur de l’UNEQ

Francis Farley-Chevrier passera le témoin de la direction de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), poste qu’il a occupé durant les six dernières années, à Laurent Dubois, à partir du 21 septembre prochain. M. Dubois était auparavant directeur du développement de la Ligue nationale d’improvisation. « L’UNEQ a un rôle déterminant dans l’équilibre du milieu fragile qu’elle représente. Et ce sont les valeurs et la mission de cette organisation qui constituent le socle de ma motivation », a déclaré par voie de communiqué M. Dubois. Rappelons que l’UNEQ a aussi, depuis mai dernier, une nouvelle présidente, Suzanne Aubry.