Des habits restaurés pour Séraphin Poudrier

Un homme et son péché, le roman de Claude-Henri Grignon, a connu plusieurs incarnations, dont l’une, filmique, parue au milieu du siècle dernier. Cette lecture portée par le réalisateur Paul Gury a fait son apparition sur nos écrans, le 19 janvier 1949 sous l’impulsion du producteur Paul Langlais. La revoici revisitée par Éléphant : mémoire du cinéma québécois dans une version restaurée qui s’ajoute à son imposant catalogue. Le fruit de cette restauration, opérée sous la direction de Marie-José Raymond et Claude Fournier, sera lancé et présenté à la Cinémathèque québécoise, ce mardi à 19 h. Le film met en vedette Hector Charland dans la peau de l’avaricieux Séraphin Poudrier, lui qui lui avait déjà donné sa voix à la radio. On retrouve à ses côtés, dans la peau de Donalda, Nicole Germain, de même que toute une brochette de comédiens allant de Guy Provost à Suzanne Avon en passant par Ovila Légaré et Juliette Béliveau.