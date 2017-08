La communauté indomptable d’André Forcier, Marie-Claude Loiselle

Ex-collaboratrice de la revue 24 images, dont elle a été la rédactrice en chef durant vingt-trois ans, Marie-Claude Loiselle consacre au cinéma d’André Forcier une analyse riche et dense où elle met brillamment en lumière son rapport à la réalité, au rêve, à la notion du territoire, à la classe ouvrière, à la culture populaire et à la langue. Surnommé l’enfant terrible du cinéma québécois, le vénérable cinéaste a construit, contre vents et marées, une oeuvre d’une remarquable singularité, peuplée de doux dingues, de femmes fortes et de mémorables marginaux, où il dépeint avec fantaisie, poésie et humour l’évolution de la société québécoise. Au cours de cette plongée captivante dans l’univers de Forcier, Loiselle établit d’éclairants et judicieux parallèles avec les romans de Jacques Ferron et d’Hubert Aquin, de même qu’avec le cinéma de Gilles Carle, grand frère spirituel de Forcier, de Federico Fellini, de Pier Paolo Pasolini et d’Aki Kaurismäki. En complément de lecture, l’auteure nous offre vingt-cinq anecdotes colorées et souvenirs émus d’André Forcier, lesquels ont de toute évidence nourri cet essai incontournable pour les amoureux des films du paria.

La communauté indomptable d’André Forcier ★★★ 1/2 Marie-Claude Loiselle, Les Herbes rouges, Montréal, 2017, 150 pages.