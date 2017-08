Le meilleur de la culture japonaise, Stuart Varnam-Atkin

Dans Japon, Philippe Pons, correspondant du quotidien Le Monde à Tokyo, écrit : « Aller au Japon, c’est peut-être mieux qu’ailleurs être en situation de comprendre que le voyage commence où cesse d’exister le spectaculaire. Non qu’il n’y ait pas de pittoresque nippon ; au contraire, on doit s’attendre à en être submergé. Mais c’est précisément le piège majeur : celui de l’exotisme qui fige le différent dans l’étrange. » En fait, n’est étrange que ce qu’on ne connaît pas, que ce qu’on ne comprend pas. Et, oui, peut-être plus qu’ailleurs, le Japon exige du voyageur un certain travail de recherche pour donner sens à ce qu’il voit. La vue d’ensemble de la culture nippone signée Stuart Varnam-Atkin, un commentateur à la télévision japonaise qui vit dans l’empire du Soleil levant depuis 40 ans, a précisément cet objectif, en mots et en images. Pourquoi mange-t-on des nouilles soba le 31 décembre ? Qu’est-ce qu’un tako ? Que représentent les amas coniques de sel posés dans de petites assiettes de part et d’autre de l’entrée d’une maison ? L’auteur explique maintes choses liées aux temples et aux sanctuaires, aux cérémonies, festivals, rites et objets rituels, à certains détails architecturaux, à la gastronomie, aux jeux, bref aux coutumes et traditions. Le tout est fort édifiant pour qui s’apprête à visiter le pays ou en revient avec certaines questions. On aurait néanmoins aimé que l’auteur aborde aussi la culture populaire, celle des otakus, des anime, de la J-Pop, l’univers technologique et la créativité de science-fiction ! Son Japon est figé dans le passé, alors que ce pays est aussi celui d’une ultramodernité. Ainsi, il manque un pan important au « meilleur » de la culture japonaise.

Le meilleur de la culture japonaise ★★★ 1/2 Stuart Varnam-Atkin, Éditions Sully, « Le Prunier », 2017, 192 pages.