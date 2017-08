Mort de l’écrivain Gonzague Saint Bris

L’écrivain français Gonzague Saint Bris est décédé le 8 août dans un accident de la route en Normandie, à l’âge de 69 ans, selon différents médias français. Fils de diplomate, Gonzague Saint Bris avait publié une cinquantaine de titres, romans, essais, et plusieurs biographies d’écrivains, dont Stendhal, Hugo, Flaubert et Sade. Journaliste et chroniqueur dans différents médias, il était également animateur culturel, créant entre autres le festival littéraire La Forêt des livres. Trois fois candidat à l’Académie française (sans avoir été élu), il avait reçu le prix Interallié en 2002 pour Les vieillards de Brighton. Son dernier livre, Les aristocrates rebelles, doit paraître à la fin août aux Arènes.