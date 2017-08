Maux d’école

L’école québécoise réussit de belles choses, mais elle a aussi des ratés. L’affaire des notes gonflées l’a encore rappelé ce printemps. Selon un sondage de la Fédération autonome de l’enseignement (FAC), des notes attribuées aux élèves seraient augmentées par les directions d’école pour améliorer les taux de réussite. Près de la moitié des enseignants ont dit avoir été touchés par cette manoeuvre, ce qui a fait conclure à Sylvain Mallette, président de la FAC, que « l’évaluation des élèves au Québec, c’est un grand mensonge ».

Ce n’est là, pour reprendre le cliché, que la pointe de l’iceberg. Les enseignants, souvent, n’attendent pas la direction pour gonfler les notes. La pression sociale suffit. Aujourd’hui, dans le système scolaire québécois où le redoublement est devenu une rareté, faire échouer un élève relève de la hardiesse. L’enseignant qui ose prendre une telle décision sait qu’il devra affronter, dans le rôle du méchant de l’histoire, les parents et la direction d’école.

Dans un système où le droit à l’école s’est transformé en droit à la réussite, le lâcher-prise est plus reposant et assure une meilleure réputation à l’évaluateur. Cela explique, notamment, que des diplômés du secondaire, voire du collégial ou de l’université, peinent à écrire sans multiplier les fautes.

Le cas français

Quand on se compare, dit un autre cliché, on se console. La lecture d’un récent essai d’Augustin d’Humières, professeur de lettres classiques (latin et grec) dans un lycée français, confirme l’adage. Pamphlet contre les déficiences de l’école républicaine française, Un petit fonctionnaire illustre que les problèmes de l’école québécoise ne lui sont pas spécifiques. Ça console ou ça déprime encore plus, c’est selon.

Pour d’Humières, l’examen du bac français relève lui aussi du « grand mensonge ». Il sert à « sauver les apparences ». Il « n’évalue ni la maîtrise de la langue française, ni la capacité à faire vivre un texte ou à rédiger deux pages dans un français correct, ni une maîtrise minimale de la chronologie, sans quoi la moyenne nationale de cette épreuve serait proche de 3 sur 20… »

Le but de l’école française actuelle, affirme d’Humières, est de faire passer les élèves, même s’ils ne savent rien. Le redoublement, là comme ici, a mauvaise presse, les absences fréquentes des élèves en classe sont rarement sanctionnées et le droit au diplôme s’impose. Les élèves arrivent donc au lycée — l’équivalent de notre collégial préuniversitaire — avec d’importantes lacunes en français, en histoire et en science, parce que bien des enseignants, sous la pression sociale, « ont intégré le fait que le métier ne consistait plus qu’à “gérer des flux” en divertissant les élèves ».

En France, selon d’Humières, le recrutement des enseignants se fait en fonction de leur docilité au système, d’où le titre de l’essai. Si l’école française survit malgré tout, explique l’essayiste, elle le doit aux enseignants qui conservent « assez de foi en leur métier pour prendre leurs distances avec les programmes et le cadre qu’on [prétend] leur imposer ».

Noyer l’essentiel

L’évaluation laxiste, en effet, ne résume pas le problème de l’école française. L’ignorance des élèves diplômés tient aussi à « la multiplication des matières, des filières, entre lesquelles l’enfant [doit] choisir comme dans un supermarché, au nom de la sacro-sainte “liberté” de l’élève », à « la priorité donnée au projet, à l’expérimentation hasardeuse », qui rendent le « savoir volatil, éclaté, absurde », avance d’Humières par la voix d’un chercheur américain fictif qui sert ici de révélateur. Cet esprit de supermarché scolaire, qui finit par noyer l’essentiel, c’est-à-dire la langue, l’histoire et la science, caractérise aussi le système québécois.



Augustin d’Humières ne plaisante pas. Pour lui, ce système qui échoue à transmettre les savoirs nécessaires à l’esprit critique explique que bien des jeunes Français soient réceptifs aux discours de radicalisation, islamiste ou autres. Le vide de l’école appelle ce contenu compensatoire. Pour un prof, se taire devant ce phénomène équivaut, affirme d’Humières, à se comporter comme un petit fonctionnaire collabo.

Peu enclins à ce type de radicalisation pour le moment, les jeunes Québécois qui sortent de nos écoles n’en sont pas moins, trop souvent, incultes et démunis d’esprit critique devant le règne d’une idéologie commerciale qui décervelle. Les enseignants sont au front, mais nous sommes tous responsables.