Lumière sur les années sombres de Lima

C’est à une plongée au coeur des années de profonde insécurité vécues au Pérou pendant la décennie 1990 que nous convie Mario Vargas Llosa avec son dernier roman. Attentats et enlèvements liés au Sentier lumineux et au Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, pannes de courant, corruption généralisée.

Même si le contexte est sombre, Aux Cinq Rues, Lima est une comédie de moeurs qui appartient à la veine la plus légère de l’oeuvre du Péruvien, Prix Nobel de littérature en 2010. Celle de La tante Julia et le scribouillard ou de L’éloge de la marâtre (Gallimard, 1980 et 1990).

Candidat défait à l’élection présidentielle de son pays en 1990 contre Alberto Fujimori (triste personnage, condamné depuis pour corruption et crime contre l’humanité), l’auteur de La ville et les chiens pose un regard à la fois tendre et sans complaisance sur son pays.

Le roman s’articule autour de deux couples d’amis : Enrique Cárdenas (dit « Quique »), sorte de « dieu de l’Olympe industriel du Pérou », et son épouse Marisa ; puis Luciano, son meilleur ami, un avocat bien en vue, et sa femme Chabela. Tous à l’aube de la quarantaine, membres de la haute société de la capitale péruvienne, ils seront très vite rattrapés par la réalité.

Quatre personnages, donc, plus une sorte de joker : Rolando Garro, journaliste de caniveau et spécialiste du monde du spectacle, directeur de Strip-tease, un hebdomadaire tout ce qu’il y a de plus jaune qui carbure aux scandales, au potinage, à la calomnie, flirtant toujours un peu avec le chantage et l’extorsion.

Garro viendra voir un jour Quique avec des photos compromettantes, où on voit l’homme d’affaires en pleine action avec des prostituées au cours d’une soirée particulière organisée par un mystérieux intermédiaire croate.

Peu à peu, amis ou ennemis, tous vont découvrir que cette histoire sordide porte la marque du bras droit et chef du Service du renseignement de Fujimori, celui que tout le monde appelle le Docteur (personnage inspiré vraisemblablement par la figure de Vladimiro Montesinos). Le genre d’individu capable de déclarer : « Qu’importe si sur vingt mille morts il y a quinze mille innocents, pourvu qu’on tue cinq mille terroristes. »

Au même moment, et sur un tout autre registre, Marisa et Chabela vont de leur côté opérer un rapprochement torride et sensuel… À l’évidence, sous cet angle, l’écrivain octogénaire (il est né en 1936) n’a rien perdu de sa truculence, de son mordant ni de sa sensibilité.

Soufflant le chaud et le froid au carrefour des Cinq Rues — lieu qui donne son nom à l’un des quartiers les plus denses, les plus fréquentés et les plus violents de Lima —, mêlant la fiction à l’Histoire, Vargas Llosa donne vie à une galerie de personnages tout en reliefs.