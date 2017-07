La comédie humaine bien informée de Jay McInerney

Troisième et dernier volet de la saga new-yorkaise que Jay McInerney consacre à un couple d’intellectuels new-yorkais, Russell et Corrine Calloway, après Trente ans et des poussières et La belle vie, Les jours enfuis nous plonge une fois encore en plein coeur de la Grosse Pomme.

Tandis que le premier se déroulait en périphérie du monde de la finance des années 1980, le second se déployait dans l’onde de choc qui a suivi le 11-Septembre. Les jours enfuis s’amorce quant à lui en 2007 alors que le couple fétiche de McInerney est à présent à l’aube de la cinquantaine, parents de jumeaux de onze ans.

« Les couples les plus solides, comme les bateaux les plus résistants, sont ceux qui savent essuyer les tempêtes. Ils prennent l’eau, tanguent, donnent de la bande et sont proches de couler, puis ils se redressent et refont cap vers l’horizon. Après tout, n’est-ce pas pour le meilleur et pour le pire que l’on se marie ? »

Peu de temps après être devenu éditeur, Russell avait publié le premier livre de son meilleur ami, Jeff, un recueil de nouvelles. Puis, après la mort de Jeff, un roman posthume qui racontait une histoire de triangle amoureux où deux des personnages principaux étaient inspirés de Russell et sa femme. Mort en 1988 au plus fort de l’épidémie du sida, Jeunesse et beauté prend aujourd’hui des airs de roman culte dont les ventes — au bénéfice de Russell, qui en a racheté les droits — se mettent à exploser.

Pur parmi les purs, Russell continuait à voir « en Manhattan la Mecque de la littérature américaine, et en lui-même un serviteur, voire un prêtre, du Verbe écrit. » Aujourd’hui à la tête de sa propre maison d’édition, avec tous les risques que cela comporte.

De son côté, Corinne, sa femme, directrice générale de l’association humanitaire Nourrir New York, avait eu cinq ans plus tôt une brève liaison avec un riche homme d’affaires rencontré dans une soupe populaire de Ground Zero. Le retour de cet homme, qui n’a jamais réussi à l’oublier, viendra ébranler leur existence conjugale ronronnante et la mettre en péril.

Locataire avec sa femme d’un « loft à l’ancienne » dans Greenwich Village, alors que tous leurs amis étaient devenus propriétaires, Russell s’accrochait à son image d’habitant bohème du coeur historique de la ville. L’éditeur fait partie de ces gens qui pensent que vivre ailleurs qu’à New York n’a aucun sens. « Russell, surtout après deux ou trois verres, aimait à répartir l’humanité en deux camps adverses : l’Art et l’Amour, contre le Pouvoir et l’Argent. »

Des débuts de la campagne d’Obama jusqu’aux premiers soubresauts de la crise des subprimes, Jay McInerney nous plonge ainsi jusqu’au cou dans le monde de l’édition à Manhattan, mais il trace aussi dans Les jours enfuis le crépuscule d’une certaine bourgeoisie new-yorkaise. Observateur privilégié à l’évidence, McInerney nous livre ici une « comédie humaine » (façon Balzac) particulièrement fine et bien informée.

Mais surtout, l’écrivain de 62 ans, ancien membre du fameux « Brat Pack » des années 1980 — qui comptait aussi, entre autres, l’écrivain Bret Easton Ellis —, scrute avec une grande sensibilité l’énigme du lien conjugal. Ses beautés et ses richesses uniques, ses langueurs et ses fissures. Il y met à nu le pouvoir empoisonné de l’argent, l’un des ciments du couple, mais qui confère aussi à New York une dimension vénale et superficielle — partout où se pose le regard, on a ainsi l’impression que chaque chose a un prix, qui suffit à lui seul à la résumer.

New York, surtout, s’anime comme nulle autre à travers le regard de l’auteur de Journal d’un oiseau de nuit (Bright Lights, Big City, son premier roman paru en 1984), à la manière d’un personnage à part entière. La New York littéraire et artistique, celle qui vibre encore, même imperceptiblement, dans l’esprit d’une poignée d’idéalistes, de romantiques et d’oiseaux de nuit nostalgiques.

Une satire douce-amère.