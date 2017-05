Un abécédaire pour découvrir Montréal ? Pourquoi pas ? Du B pour les bagels de la ville qui sont « les meilleurs au monde », au P de toutes les parades qui reviennent chaque année, en passant par le H soulignant l’équipe de hockey, c’est un tour de la ville bien lettré que nous offre ici l’auteure et scénariste Jeanne Pinchaud. Chacune témoigne d’une particularité qui fait de Montréal ce qu’elle est. Les photographies qui accompagnent le propos sont évocatrices de l’ambiance qui y règne. Ainsi, en un coup d’oeil, on se retrouve tantôt dans le métro, sur le quai de l’horloge ou alors en pleine tempête de neige balayée par les déneigeuses. C’est pour rendre hommage à sa ville redécouverte sous les yeux attentifs et curieux de son fils que l’auteure a eu l’idée de cet abécédaire. Grâce à cet oeil allumé, et à celui très singulier de Ricca, le portrait offert de Montréal ne tombe jamais dans le cliché, insistant sur des détails qui échappent parfois au commun et saisissent la beauté là où elle est.

ABCMTL ★★★★ Jeanne Pinchaud et Bruno Ricca, Les 400 coups, Montréal, 2017, 72 pages