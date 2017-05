Suzanne Aubry, nouvelle présidente de l’UNEQ

L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) a annoncé lundi la nomination par son conseil d’administration de Suzanne Aubry comme nouvelle présidente, en remplacement de Réjane Bougé. Mme Bougé avait été élue par les écrivains membres de l’UNEQ en décembre dernier, mais doit se désister pour « des raisons personnelles ». Si Suzanne Aubry a signé comme dernier opus Ma vie entre tes mains (Libre Expression, 2015), c’est à sa série historique Fanette (même éditeur) qu’elle a oeuvré ces dernières années. Venue de l’écriture pour le théâtre et le cinéma, elle a aussi contribué à la fondation de l’Association québécoise des auteurs dramatiques et a été présidente de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma.