Montréal littéraire en 3,75 heures

En cette année du 375e anniversaire de la ville de Montréal, suivez l'équipe du Devoir à la découverte du Montréal littéraire, en 3 heures 45 minutes (3,75 heures).



Au menu : tables rondes, confessions littéraires et entrevues, animées par l'équipe du Devoir : Annabelle Caillou, Fabien Deglise, Manon Dumais, Louise-Maude Rioux Soucy.Parmi les auteurs invités : Catherine Mavrikakis, Guillaume Morissette, Marie-Hélène Poitras et Monique Proulx.Avec la participation de : Michel David, Eric Desrosiers, Brian Myles et Odile Tremblay.