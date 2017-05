Les jurons, Marie-Luce Ruffieux

Dans les studios d’un étrange film qui s’écrit, se tourne et se monte au gré des caprices de tous, une accessoiriste tue le temps en créant des objets, dont son sosie, fait de ses vieux vêtements, et Audrey, créature bardée de cuir. Ceux-ci prendront part au tournage jusqu’à ce qu’un malheur frappe et qu’un drôle de bidule poilu prenne la relève : « Caramel a donc été introduit dans le scénario sans l’approbation des cinéastes. Il a été imaginé en cinq minutes. C’est un bouche-trou. On ne saisit pas très bien la logique narrative du film, mais on ne peut rien faire. On regarde les images. On écoute les ailes des oiseaux. » Ce premier roman de Marie-Luce Ruffieux est une curiosité qui fascine sans pour autant séduire. Afin de créer ce déroutant récit, la jeune auteure de Lausanne s’est amusée à rassembler « des mots glanés dans sa vie, dans des livres et sur Internet »,comme l’annonce le « prière d’insérer ». Soit. Composé de 67 courts chapitres, Les jurons donne l’impression d’être un long cadavre exquis écrit en solo ponctué de rares moments de poésie naïve et traversé d’un humour puéril. À l’instar du jeu surréaliste, le tout divertit d’emblée, mais montre bientôt ses limites.

Les jurons ★★ 1/2 Marie-Luce Ruffieux, Le Tripode, Paris, 2017, 105 pages