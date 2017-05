Pénitence, Philip Kerr

Même si c’est Bernie Gunther qui a fait le succès de Philip Kerr, l’ancien commissaire de l’Alex de Berlin n’est que l’un des multiples personnages du riche univers du romancier. Kerr a écrit des histoires de science-fiction et des romans philosophiques, des thrillers et des romans noirs dans lesquels Bernie Gunther est totalement absent — dont sa toute récente série sur le football européen. Maintenant que Gunther est passé au Seuil, les éditions du Masque nous proposent un dérangeant « thriller religieux » mettant en scène Gil Martins, un agent du FBI basé à Houston et qui enquête sur une série de morts suspectes. Des scientifiques et des écrivains, qui ont tous la réputation d’être athées et d’en être fiers, meurent dans des circonstances atroces, dévorés par la peur et l’angoisse. Au coeur de tout cela, une église évangélique et un pasteur qui sait commander à l’Ange de la mort de l’Ancien Testament. Il faut l’écriture efficace et puissante de Kerr pour réussir à nous y faire croire, mais c’est une histoire terriblement angoissante, soyez prévenu…

Pénitence ★★★ 1/2 Philip Kerr, Traduit de l’anglais par Philippe Bonnet, Éditions du Masque, Paris, 2017, 455 pages