Critiques d’occasion

Le Prix littéraire des collégiens, qui a récemment honoré Le poids de la neige de Christian Guay-Poliquin (La peuplade), c’est aussi, à plus petite échelle, le Prix des critiques des collégiens. Près d’une cinquantaine d’étudiants se sont lancés dans le délicat exercice de la critique écrite, argumentant et résumant en quelque 350 mots leurs lectures. Cette semaine, Le Devoir publie les cinq textes gagnants — un par livre finaliste au Prix des collégiens — choisis par Yolaine Tremblay, professeure retraitée du Cégep de Sainte-Foy et membre du comité fondateur du Prix littéraire des collégiens, François-Bernard Tremblay, enseignant au Collège d’Alma et auteur, de même que Louise-Maude Rioux Soucy, qui dirige les pages culturelles au Devoir.

L'odyssée de l'âme

« Le cosmos tout entier conspirait à nous réunir. » En glissant cette phrase au coeur de son roman Mektoub, Serge Lamothe projette habilement ses lecteurs à travers un univers miroir qui se reflète à l’infini. À travers une quête mystique de l’âme soeur — sous toutes ses formes —, les vies d’un homme et d’une femme qui se cherchent, s’effleurent du bout des doigts se bâtissent après qu’une série d’événements hasardeux eut compromis leur rencontre.

Divisée en deux, l’oeuvre leur donne la parole : la première partie est mystérieuse, déconcertante, remplie de questions, tandis que la seconde illumine, lève le voile. Chacun leur tour, les protagonistes nous plongent dans les méandres de leurs pensées, et leurs odyssées intérieures se rejoignent, se complètent, se racontent l’une l’autre.​

À travers cette introspection, Mektoub, de l’arabe « c’était écrit », aborde avec originalité les notions de destin et de libre arbitre, qui sont présentées comme les moitiés d’un tout : « Jusqu’au dernier moment, on a le choix : on peut foncer tête première dans le piège que nous tend le destin, mais on peut tout aussi bien s’en détourner et poursuivre notre route sans être inquiété. »

Ce questionnement universel forme l’essence du roman. L’être humain, conscient de son environnement, est-il manipulé par le destin ou peut-il suivre sa propre voie ? L’auteur propose une vision intéressante du concept d’univers parallèles, qui guide le lecteur vers la réflexion.

Si le mysticisme est un thème prépondérant, le temps, et tout particulièrement le futur, avec son lot de spéculations, d’inquiétudes et d’espoirs, prend une place subtile mais constante dans le récit. À l’aide d’une mise en abyme, un personnage secondaire et décisif, Zoltan Galaczy, écrivain hongrois obsédé par la décadence de la civilisation, transmet ses considérations politiques et éthiques aux protagonistes à travers ses romans, qui créent un lien mince, délicat, mais tangible entre eux.

Malgré une écriture parfois abstraite et déstabilisante, Mektoub est un voyage engagé et poétique, destiné à toutes les quêtes de soi.

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Fragments de miroirs ébréchés

La couverture du livre est rose, mais son contenu ne l’est pas. Divisé en quatorze courtes nouvelles, Des femmes savantes de Chloé Savoie-Bernard est une mosaïque composée de fragments ébréchés de miroirs dans lesquels on peut apercevoir son reflet. Attention, les bords sont coupants : les narratrices ne sont pas là pour plaire, mais pour se mettre à nu.

À travers leur regard d’une fragile authenticité, parfois humoristique mais toujours brutalement honnête, de jeunes femmes nous offrent des instantanés de leur vie : une baise d’un soir, une sortie en public sans maquillage, une séance photo nue… Des moments qui vont du doux au douloureux, qui dévoilent sans filtre la réalité de ces jeunes femmes d’aujourd’hui, libres, mais pas tout à fait affranchies ni décomplexées, intensément vivantes, mais toujours contenues dans un carcan de règles sociales non écrites. Leurs histoires sont campées dans un Montréal tangible, baignées par la culture populaire, ce qui les ancre davantage dans le réel.

L’écriture est fluide, rythmique. Avec des phrases parfois courtes et hachurées, comme un halètement, parfois interminables et truffées de virgules, comme un long soupir ; on a l’impression d’entendre les narratrices nous murmurer à l’oreille. Ce sentiment de proximité est accentué par la langue utilisée, un français québécois oscillant entre les registres populaire et littéraire, ponctué de mots anglais, aux tournures de phrases crues.

Chaque nouvelle est portée par une narration différente, parfois à la première personne, impitoyablement intime, ou à la troisième, plus détachée. Les jeunes femmes qui habitent le recueil sont à la fois uniques et ordinaires, pour que leurs voix puissent faire écho dans la tête des lectrices, comme pour leur dire « vous n’êtes pas seules ».

Ce recueil n’épargne aucun des thèmes les plus actuels. Parfois difficile à lire en raison de la crudité des sujets, il n’en demeure pas moins nécessaire pour démystifier et normaliser certains des tabous féminins. Il s’agit d’une lecture douloureusement pertinente, parfois choquante, mais qui séduit grâce à la plume poético-trash qui porte les nouvelles.

Cégep de Sherbrooke

Capturer l’essentiel

C’est dans son traitement du temps que Le continent de plastique de David Turgeon tire sa force. On y suit l’histoire de l’assistant du « maître », un auteur prolifique et somme toute un peu mystérieux, dans un monde où succès et littérature ont une relation amour-haine. Remises de prix, accusations de plagiat et fascination pour le continent de plastique guident le fil du récit qui est mené par cet assistant et savamment attaché à la chronologie de toutes les publications de son patron.

On y explore l’univers des écrivains comme jamais, depuis les yeux de ce personnage sans nom auquel on s’identifie et qui fait écho aux lacunes et à la beauté de la vie littéraire. On y traite de craintes qui vont bien au-delà du syndrome de la page blanche et des manuscrits oubliés au fond du tiroir.

Dès les premières pages, on s’étonne de ce vocabulaire riche qui donne toute sa poésie au texte. Si on n’en dit peu sur le personnage principal, celui-ci se dévoile au fil des rencontres qu’il fait et des décisions qu’il prend.

En effet, Le continent de plastique est un roman qui prend son temps. Pas dans le sens d’une lecture qui traîne en longueur, mais dans sa façon de capturer ce qui échafaude une vie. Ce ne sont pas les difficultés d’être un bras droit qui sont traitées ici, il s’agit plutôt de découvrir ce que c’est que de mener sa vie.

Un des chapitres les plus marquants est celui où l’assistant part en vélo pour une escapade. On y est témoin d’une scène étonnamment pure à la poésie ancrée dans le moment présent : « […] et je gravis une nouvelle vingtaine de kilomètres empli d’une volupté délirante, les mollets soûls de douleur. » On se réjouira de savoir que cette ambiance est présente dans tout le livre.

Les éléments de ce roman s’amalgament entre eux tels des détritus dans la mer, des parcelles de vie dans la futilité de ce qui semble important. Le continent de plastique est mon « feel good book » par excellence.

Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé

Il était un froid

Qu’arriverait-il si, demain matin, stupéfait de s’éveiller sans que le réveil hurle, on se tournait vers lui pour s’étonner qu’aucun chiffre ne brille sur son écran ? Si, en actionnant l’interrupteur, la lumière ne fonctionnait pas ? Ce n’est qu’une petite panne, se dirait-on. Et si ladite « petite panne » perdurait des jours, des semaines, des mois entiers ?

C’est ce que s’est amusé à imaginer Christian Guay-Poliquin dans Le poids de la neige, avec comme contraintes supplémentaires un protagoniste aux jambes cassées dans un accident de voiture, la promiscuité avec un vieil étranger, un petit village coupé du monde extérieur et un hiver particulièrement généreux.

C’est d’ailleurs avec la quantité de neige au sol pour seul repère qu’est narrée cette histoire où le temps devient flou et le printemps se fait attendre. Au fil des pages, l’auteur offre au lecteur l’occasion de réfléchir à l’entraide et à la rivalité, mais il le happe aussi dans cet univers aux allures postapocalyptiques.

L’origine de la panne peut bien demeurer inconnue, l’attention du lecteur sera de toute façon entièrement consacrée à se mettre à la place des personnages, à se demander s’il aurait agi différemment ou même s’il aurait eu la résilience de s’accrocher si longtemps.

Les récits catastrophiques ont ceci de particulier qu’ils font rêver comme aucun autre d’héroïsme, de débrouillardise et de courage. Christian Guay-Poliquin le sait et, de sa plume habile aux descriptions justes et belles, il laisse deviner la tension qui règne au sein d’un village affamé où l’hiver sans fin sème la zizanie. Inspirant et captivant, Le poids de la neige remet en scène le narrateur anonyme que l’on a connu dans Le fil des kilomètres, dans une histoire qui se déroule cette fois presque entièrement dans la même pièce exiguë, en compagnie de Matthias (un vieil homme tenace, mais au corps et à la patience usés), et où une simple excursion en raquettes prend l’ampleur d’une épopée d’Homère.

Conflits inévitables, réconciliations forcées, imprévus fâcheux et découvertes pleines d’espoir attendent le lecteur au détour de chapitres que l’on dévore avec appétit et curiosité.

Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé

Derrière les rideaux

Deviner les drames ordinaires qui se cachent derrière les façades de maisons uniformes, c’est ce que Tessa s’applique à faire depuis qu’elle s’est convertie en agente immobilière après des études abandonnées en chant classique. Elle a 37 ans, trois enfants avec Jim mais, malgré tout, un vide l’habite, comme une plaie qui ne guérit pas.

Dans le cadre de son travail, Tessa fait la rencontre d’un ancien amant, et dès lors le désir la ranime. Dans trois jours, ils ont rendez-vous. Dans Les maisons de Fanny Britt, le lecteur la suit dans l’anticipation de ce jour maudit, de ce moment où elle reverra Francis, entretenant ce fantasme de tout laisser derrière pour se « noyer avec lui dans les draps ».

Dans l’attente, elle revit ses souvenirs grâce à des chapitres alternant entre le passé et le présent. Évoquant la mort de son frère, sa rupture avec Francis, le soutien de sa meilleure amie et le temps qui défile, qui fait ses ravages, Tessa nage à travers les jours, sa douleur sur le dos.

Les maisons est un roman sensible, où l’on entre dans l’intimité d’une femme, par le biais de ses questionnements existentiels. La narration à la première personne permet une réelle immersion dans la vie intérieure de Tessa, offrant un portrait tout en nuances de l’anxiété et de ses combats quotidiens, ces expériences qui la construisent.

Le jugement impitoyable que la protagoniste porte sur elle-même dans ce roman nous rappelle nos failles, remet en question nos habitudes : « Pourquoi ces larmes que tu dissimules en les écrasant sur le drap et en gémissant plus fort ton plaisir si ce n’est parce que tout te pousse vers vendredi, vers cet autre homme, celui avec qui tu n’en as pas fini, et Jim souffrira de ça. […] Jim souffrira de ça, et je vais le faire quand même. »

Fanny Britt aborde ainsi le banal et le rend grandiose par sa douce poésie. C’est une lecture qui fait du bien, qui ébranle par moments, portée par un souffle d’humanité, une empathie pour les drames du quotidien qui se trament de l’intérieur.

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue