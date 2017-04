Esclavage et révolution

Non, l’esclavage n’est jamais allé de soi. Il y a toujours eu de l’opposition à ce rabaissement total de certains hommes au profit de d’autres, explique l’historien Olivier Grenouilleau de passage à Montréal à l’occasion d’une conférence publique.

Servi par une connaissance encyclopédique de son sujet, Olivier Grenouilleau montre dans son plus récent livre, La révolution abolitinionniste (Gallimard), comment s’est joué, sur plusieurs théâtres et avec bien des paradoxes, le renversement de l’esclagave entre le XVIIIe et le XIXe. Il s’agit, explique-t-il en entrevue, d’un moment très particulier dans l’histoire de l’humanité. Et ce n’est pas une suite d’histoires nationales sous l’angle de l’esclavage qu’il propose, mais bien une «histoire totale». L’abolition est une révolution, plaide ce spécialiste de l’histoire de l’esclavage et du capitalisme, tout en soutenant par ailleurs que de nouvelles formes d’esclavages se sont développées de nos jours.

« L’esclave est celui qui est considéré comme un Autre — au nom de sa culture, de sa relition, de sa couleur — et qui est réduit socialement à quelqu’un a qui ont peut tout demander. Ce n’est pas forcément quelqu’un qui travaille beaucoup, mais bien un individu dont l’humanité est mise en sursis. C’est un humain, un animal et une chose tout à la fois. »

Les opposants à l’esclavage sont parfois opposés entre eux sur plusieurs théâtres idéologiques. Ils ne se retrouvent qu’en apparence dans cette lutte. «Les abolitionnistes sont très peu nombreux au départ.» Et ils se structurent alors que l’esclavagisme atteint un sommet dans l’histoire. «Il est faut de dire que c’est la pensée catholique qui a raison de l’esclavage. Il y a beaucoup plus que cela. Mais il y a ça aussi.»

Certains peuples étaient défavorables à l’esclavage de longue date, bien avant même la naissance du christianisme. C’est le cas des Esséniens ou des Thérapeutes dans l’Antiquité. Si l’esclavage est admis ou même défendu par des philosophes comme Platon et Aristote, cela suppose aussi que le concept fasse objet de débats. Dans L’Esprit des lois, Montesquieu détruisait l’idée de l’esclavage. « Mais lui comme d’autres n’étaient pas pour autant abolitionnistes. Ils ne souhaitaient pas que cela s’arrête partout. » Alors qu’est-ce qui va changer? Une nouvelle conception générale de l’individu fonde un système de Droit sur lequel les abolitonnistes projettent bientôt leurs vue sur le monde.

« Les abolitionnistes veulent agir sur le monde. Ils ont une idée morale. Ils souhaient une “regénération”, un mot qu’on emploie beaucoup. Cette morale fonde un nouvelle idée du Droit. On avait jusque là l’idée que, selon le “droit naturel”, tous les hommes sont égaux. Dans le droit des gens, cela n’empêchait pas l’esclavage, défendu au nom de l’histoire, d’une tradition, de textes anciens. Soudain, de grands principes — la liberté, l’égalité — sont mis à la base de tout. Tout s’emboite. On ne sent plus le besoin de dissocier le droit naturel de d’autres facettes de la vie. On affirme donc que tout se tient et que l’esclavage est contre-nature. Une première dans l’histoire de l’humanité. »

Les courants contre l’esclavage ne sont pas toujours tels qu’on se les représente de façon caricaturale, explique l’historien. Ils varient d’ailleurs beaucoup une société à l’autre. «En Angleterre, par exemple, les abolitionnistes tiennent plutôt à des mouvements populaires. En France, plutôt à une certaine élite.»

Ce n’est pas seulement à cause de l’économie, de la religion ou de la montée du sentiment de soi que l’esclavage s’effondre mais grâce à une suite de recompositions de ces idées, selon diverses tendances en présence. Les paradoxes à cet égard sont nombreux. Grenouilleau les observe froidement, dans la perspective où l’historien n’a pas à simplifier la réalité.

Ainsi note-t-il qu’une partie de l’argumentation contre l’esclavage se construit en simple réaction à aux propos qui la défendent. « Ce n’est pas simple. Des gens disent que j’essaie de trouver un juste milieu dans ma lecture de l’histoire. Mais non! J’essaie simplement de travailler en bon artisan : souvent cela consiste à essayer d’expliquer des choses complexes. »

Nouveaux esclaves

L’effondrement du système esclavagiste n’a pas entrainé pour autant la libération complète des gens qui en étaient les victimes. En toute logique, l’abolition aurait dû conduire dans un même mouvement «à réformer le système économique». Certains y ont pensé, montre l’historien. Mais cela n’a pas été fait. « On imagine des réformes sociales complètes, mais concrètement, ce n’est pas ce qui a été fait. C’est le gros du problème. La structure se maintient. Et le racisme se renforce. L’aboliton ne met pas un terme au racisme. »

L’esclave d’ailleurs est-il bien mort entre le XVIIIe et le XIXe siècle? « Bien sûr que non. On parle même aujourd’hui de nouvelles formes d’esclavage. Mais toute les formes d’exploitation ne sont pas forcément de l’esclavage, comme on a trop souvent tendance à le croire. »

« On peut considérer aujourd’hui qu’il existe des millions d’esclaves qui rappellent les conditions de l’esclavage ancien. C’est un esclavage de fait, au nom de nouvelles formes de domination. » Des individus qui n’ont aucun recours, sans papier, sont à la merci des autres. Dans « la société globale » d’aujourd’hui, le vieux problème se pose donc toujours.