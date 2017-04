Marc Mauguin a d’abord été professeur de lettres, puis comédien au théâtre, avant de publier, à 50 ans, un premier roman. Il nous offre aujourd’hui son second recueil de nouvelles, Les attentifs, où il donne vie à douze tableaux du peintre naturaliste Edward Hopper. Chaque nouvelle est ainsi précédée de la vignette d’un tableau du peintre américain, de laquelle s’est librement inspiré Mauguin. L’auteur campe son décor sur la côte est des États-Unis, au détour des années 1950, et explore des êtres esseulés, éprouvés par des tourments qui s’apprêtent à modifier le cours de leur existence. Ses plus beaux personnages sont des femmes aux prises avec le cadre rigide de la société bourgeoise, telle cette femme qui hésite entre le divorce et la mort. Il s’agit d’une belle rencontre entre les deux oeuvres. Au style simple et épuré du peintre se marie la prose sobre de l’écrivain, qui aborde le drame sans démesure, le considérant à échelle humaine. L’abus de points d’exclamation agace et les éclaircies de bonheur y sont rares, mais on prend plaisir à ces portraits tendres, qui tissent une comédie humaine sensible et fracassante.

Les attentifs ★★★ Marc Mauguin, Robert Laffont, Paris, 2017, 192 pages