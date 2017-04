Mon coeur pédale, Simon Boulerice

C’est l’été et les parents de Simon, 11 ans, quittent la maison pour un mois, le laissant sous la surveillance de tante Chantal. Son « aura flamboyante de peroxyde et de spray net », ses « bras bruns de cabine de bronzage » et son odeur de « cosmétiques chimiques [lui] font tourner la tête ». Un mois à vivre le parfait bonheur, à se baigner, danser, faire des balades en décapotable et chanter à tue-tête « matante Chantal ma beauté fatale quand je te vois mon coeur pédale ». Mais la lune de miel est interrompue par l’arrivée d’un livreur de pizza, un grand musclé, qui s’immisce entre les deux. Dans un roman graphique autobiographique, l’infatigable Simon Boulerice explore de façon ingénue les thèmes de l’attachement, de la trahison, de la déception dans une langue et un style qui ont fait sa marque, insistant sur des références propres aux années 1980 et à la culture populaire. Les illustrations vaporeuses d’Émilie Leduc ajoutent à l’effet nostalgique de l’ensemble, créant une atmosphère diffuse qui exprime ce retour dans le temps. L’habile fusion entre réalisme et candeur, perceptibles dans le trait, appuie efficacement l’univers tendre et cruel mis en scène par l’auteur.

Mon coeur pédale ★★★ 1/2 Simon Boulerice, La Pastèque, Montréal, 2017, 104 pages